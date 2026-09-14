Chiricheș, la un pas de Dinamo Fostul căpitan de la FCSB a dat totul pe față: „Aveau niște datorii”
Vlad Chiricheș/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Chiricheș, la un pas de Dinamo Fostul căpitan de la FCSB a dat totul pe față: „Aveau niște datorii”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 18:39
  • Vlad Chiricheș (36 de ani) a dezvăluit că a fost aproape de un transfer la Dinamo, în perioada în care evolua pentru Pandurii Târgu Jiu.
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Fost căpitan la FCSB, stoperul susține că la acea vreme gorjenii aveau datorie la clubul din „Ștefan cel Mare”.

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Vlad Chiricheș a fost aproape de un transfer la Dinamo: „Ideea de a fi o monedă de schimb nu mi-a plăcut

Chiricheș a dezvăluit și motivul pentru care nu a fost de acord cu o posibilă mutare la Dinamo.

„Cei de la Pandurii aveau niște datorii către cei de la Dinamo și, în primă fază, cei de la Pandurii m-au trimis să negociez un transfer cu Dinamo.

Eu, fiind tânăr, nu prea știam despre ce e vorba, am fost la București, au venit cu o altă ofertă decât cea care mă anunțase agentul, dar nici ideea de a fi o monedă de schimb nu mi-a plăcut.

Știu că după ce a căzut cu Dinamo, în următoarea zi cei de la Pandurii m-au trimis în Ghencea, la domnul Argăseală. La fel, mi s-a întins în față un contract pe care l-am refuzat din aceeași cauză.

Îmi doreau să fiu un jucător transferat pentru că acel club are nevoie de mine, nu pentru că există o datorie între cluburi. M-am întors la Târgu Jiu, s-a întâmplat mai târziu transferul la FCSB, sub o altă formă”, a declarat Vlad Chiricheș, citat de iamsport.ro.

1 iulie 2010 - 1 ianuarie 2012
este perioada în care Vlad Chiricheș a evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu

Chiricheș, de patru ori campion al României cu FCSB

În iarna lui 2012, Gigi Becali le plătea celor de la Pandurii suma de 1.300.000 de euro în schimbul transferului jucătorului originar din Bacău.

Chiricheș a câștigt două titluri de campion în prima sa perioadă petrecută la FCSB. În vara lui 2013, Vlad avea să fie vândut la Tottenham pentru o sumă record în fotbalul românesc.

9.500.000 milioane de euro
a plătit Spurs pentru transferul lui Chiricheș

Stoperul a revenit la FCSB în 2023 și și-a mai trecut în palmares alte două titluri de campion. Chiricheș s-a despărțit de roș-albaștrii la finalul szonului trecut, după ce a fost criticat în nenumărate rânduri de Gigi Becali.

A fost chinuit și de mai multe accidentări, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

134 de meciuri
a jucat Vlad Chiricheș pentru FCSB: a marcat 5 goluri și a reușit 3 pase decisive
  • Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, Cremonese, Napoli, Sassuolo și FCSB sunt echipele pentru care a evoluat Chiricheș.

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