Cazul Gheorghiță, judecat de TAS Suma importantă pe care Poli Iași vrea să o obțină de la FCSB

Procesul intentat de Poli Iași împotriva lui FCSB s-a judecat astăzi la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS).

Moldovenii au acționat împotriva campioanei, după ce gruparea din Capitală nu a achitat cei 300.000 pentru transferul lui Andrei Gheorghiță (23 de ani).

Campioana a achitat 100.000 de euro plus TVA în februarie 2025 și ar fi trebuit să mai plătească încă 300.000 de euro plus TVA în vara anului trecut, în cazul în care jucătorul ar fi confirmat la formația bucureșteană.

În caz contrar, Gheorghiță ar fi trebuit să revină la Poli Iași. Însă a fost trimis la U Cluj, iar ieșenii nu au mai văzut niciun ban.

Cazul Andrei Gheorghiță, judecat azi la TAS

După ce nu au încasat cei 300.000 de euro, moldovenii au plătit o taxă de peste 28.000 de euro și s-au adresat forului de la Lausanne, iar cazul a fost judecat astăzi, prin intermediul unei videoconferințe, conform gsp.ro.

Un verdict ar urma să fie pronunțat luna viitoare.

Ieșenii sunt optimiști că vor câștiga procesul prin care trebuie să primească 300.000 de euro, sumă foarte importantă ținând cont de problemele financiare existente la club.

FC Bihor, formație aflată în liga secundă, ar urma să primească și ea 10% din suma respectivă. Gheorghiță a jucat pentru bihoreni între 2022 și 2023.

De ce nu a mai plătit FCSB banii către Poli Iași

În perioada în care a jucat la FCSB, Gheorghiță a cerut comisiilor Federației ca Poli Iași să nu mai aibă niciun drept asupra lui, motivul fiind acela că nu fusese plătit la timp de gruparea din Copou.

Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor a respins cererea jucătorului, dar apoi Comisia de Recurs a FRF, ultima instanță, i-a acceptat-o. Și fotbalistul a fost transferat, în cele din urmă, de U Cluj.

