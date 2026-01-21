Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul FCSB - Rapid 2-1.

Partida a avut loc pe 21 decembrie, în etapa #21 a Ligii 1.

Sancțiunile din partea Comisiei vin ca urmare a evenimentelor din startul partidei, când fanii au aprins fumigene și au aruncat petarde spre suprafața de joc.

FCSB - Rapid 2-1 . Comisia de Disciplină a amendat cele două cluburi

Formația campioană a primit o amendă în valoare de 5.000 de lei, în timp ce amenda primită de clubul giuleștean se ridică la aproape 38.000 de lei, adică aproximativ 8.000 de euro.

Cum arată decizia Comisiei de Disciplină:

„FC FCSB vs. FC RAPID 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.b din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82. pct. 2 și 3 lit. a și c, raportat la art. 83.2 lit. d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 37.968 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3 lit. B, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 37.968 lei (n.r. 7.500 de euro” , potrivit lpf.ro.

În plus, în cadrul ședinței de miercuri, nici Dinamo nu a scăpat de sancțiuni. „Câinii” au fost amendați cu 4.000 de lei, în urma derby-ului cu U Cluj, scor 1-0.

„SC Dinamo 1948 SA vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În temeiul art. 21/2 din ROAF, raportat la art. 83/18 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 4.000 lei”, se mai arată în comunicat.

