FCSB sau Rapid - Dinamo? Cine a câștigat în audiența TV: debutul lui Rădoi cu Metaloglobus sau derby-ul spectaculos și controversat din Giulești

Ultimul weekend-ul a programat startul play-off-ului și play-out-ului. FCSB, pentru prima dată, va evolua în partea de jos a campionatului.

Marea surpriză a primei etape de play-off, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1, a dezamăgit din punct de vedere al interesului telespectatorilor.

FCSB - Metaloglobus sau Rapid - Dinamo? Ce meci, disputat în weekend-ul care s-a încheiat ieri, a făcut un rating mai mare?

FCSB sau Rapid - Dinamo?

Diferența de miză dintre cele două confruntări a fost una imensă:

Rapid - Dinamo s-a jucat sâmbătă seara, de la 21:00, în play-off. După eșecul Universității Craiova, importanța meciului din Giulești a crescut abrupt.

În plus, a fost un derby cu implicarea a două echipe cu un bazin mare de suporteri. Mai mult, desfășurarea meciului a fost una extrem de spectaculoasă: Dinamo a condus de două ori, Rapid a revenit și s-a impus pe final, într-un meci disputat și într-o atmosferă deosebită și care a conținut inclusiv o mare controversă pe arbitraj.

FCSB - Metaloglobus s-a jucat duminică, de la 20:30, dar în play-out. Era debutul lui Rădoi, însă adversara campioanei era cea mai neatractivă formație, Metaloglobus, aproape retrogradată și un club fără suporteri. Pe stadion au fost doar în jur de 7.500 de spectatori.

În ciuda acestor diferențe, FCSB - Metaloglobus a reușit să atingă o audiență peste cea a derby-ului Rapid - Dinamo. Iar surplusul de telespectatori ai jocului de pe Arena Națională a fost cu circa 20% peste cel care a privit duelul din Giulești.

FCSB - Metaloglobus 0-0 a făcut rating 3,9%

Rapid - Dinamo 3-2 a înregistrat rating 3,3%

Datele sunt pentru audiența cumulată a celor două televiziuni care transmis jocurile din Liga 1: Digi Sport și Prima Sport. Iar publicul luat în calcul e cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de anil la nivel național, adică publicul comercial.

Rapid - Dinamo de duminică a fost sub ratingul înregistrat în urmă cu o lună, când s-a jucat același meci, dar în sezonul regulat. Atunci s-a impus tot Rapid, scor 2-1, dar audiența a fost de 3,9%, nivelul atins duminică de FCSB - Metaloglobus.

Și acest meci al campioanei en-titre cu ultima clasată a fost sub cel din februarie. FCSB - Metaloglobus 4-1, din sezonul regulat, a făcut 4,7 puncte de rating. Acum doar 3,9.

FCSB - Metaloglobus 0-0, disputat duminică în play-out, e depășit în topul audienței meciurilor de fotbal din 2026, cele în care n-a evoluat FCSB, doar de un meci: Rapid - U Craiova 1-1, care s-a jucat în ultima etapă a sezonului regular. Acea partidă a făcut 4,1%.

În schimb, play-off-ul actualei ediții a debutat cu o surpriză de proporții. Vineri seara, în Bănie, Universitatea Craiova a pierdut acasă cu ocupanta locului 6, FC Argeș, scor 0-1, scor care a aruncat efectiv în aer bătălia pentru titlu.

Meciul însă a bifat o audiență dezamăgitoare: doar 2,3%, nivel chiar și sub al meciului CFR - Petrolul 2-1!

Topul meciurilor de Liga 1, ca audiență TV, pe 2026

Craiova - FCSB 1-0 7,9

FCSB - CFR 1-4 6,1

FCSB - Botoșani 2-1 5,3

Argeș - FCSB 1-0 4,8

Oțelul - FCSB 1-4 4,7

FCSB - Csikszereda 1-0 4,7

FCSB - Metaloglobus 4-1 4,7

Rapid - Craiova 1-1 4,1

UTA - FCSB 2-4 4,1

Rapid - Dinamo 2-1 3,9

FCSB - Metaloglobus 0-0 3,9%

