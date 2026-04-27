Unde s-ar putea juca barajul Pe ce arenă se va disputa un eventual derby bucureștean, în finala pentru Europa

Unde s-ar putea juca barajul șoc pentru Europa, ținând cont că Arena Națională se va închide pentru fotbal în luna mai

FCSB, liderul din play-out, ar putea juca împotriva echipei clasate pe locul al treilea la finalul play-off-ului pentru un loc în preliminariile Conference League.

Pentru a disputa acel meci, gruparea „roș-albastră” trebuie să câștige semifinala barajului, acolo unde va înfrunta echipa clasată pe locul al doilea în play-out sau următoarea cu licență de Europa.

Unde s-ar putea juca barajul șoc pentru Europa

În cazul în care campioana va câștiga semifinala barajului, iar Rapid s-ar clasa pe locul al treilea în play-off, duelul dintre cele două s-ar juca pe terenul „alb-vișiniilor”.

Astfel, duelul Rapid - FCSB s-ar juca pe stadionul Giulești, arenă de doar 14,047 de locuri.

De cealaltă parte, dacă Dinamo va reuși să termine pe locul al treilea, am avea un „Derby de România” în finala barajului.

Dacă acest scenariu va deveni realitate, partida se va juca pe stadionul „Arcul de Triumf”, arenă care poate găzdui aproximativ 6.000 de spectatori la un asemenea meci de risc ridicat.

Arena Națională este închisă pentru fotbal în luna mai, trei concerte fiind programate pe cel mai mare stadion al țării.

Metallica, Max Korzh și Iron Maiden sunt cele trei trupe cunoscute la nivel mondial care vor concerta pe Arenă.

FCSB se mută în Ghencea

După închiderea Arenei Naționale, „roș-albaștrii” se vor muta în Ghencea.

Concret, FCSB va juca în Ghencea partida cu Unirea Slobozia, din etapa a opta a play-out-ului, dar și semifinala barajului pentru Conference League.

Ce s-a întâmplat la barajele anterioare pentru Conference League

Barajul pentru ultimul loc european al Superligii a fost introdus în sezonul 2020/2021. Și nicio echipă din play-out nu a reușit să-l câștige până în prezent , astfel că în cazul unei calificări, FCSB ar stabili o premieră.

Cel mai aproape au fost FCU Craiova și U Cluj, însă ambele au fost învinse după prelungiri sau penalty-uri.

2020/2021

Semifinala: Chindia - Viitorul 2-3

Chindia - 2-3 Finala: Sepsi - Viitorul 1-0

2021/2022

Semifinala: anulată pentru că Sepsi (prima clasată din play-out) se calificase în Europa prin câștigarea Cupei României

anulată pentru că Sepsi (prima clasată din play-out) se calificase în Europa prin câștigarea Cupei României Finala: U Craiova - FC Botoșani 2-0

2022/2023

Semifinala: FCU Craiova - FC Voluntari 3-3 (5-4 pen.)

- FC Voluntari 3-3 (5-4 pen.) Finala: CFR Cluj - FCU Craiova 1-0 d. prel.

2023/2024

Semifinala: Oțelul - U Cluj 0-2

Oțelul - 0-2 Finala: U Craiova - U Cluj 1-1 (5-4 pen.)

2024/2025

Barajul a fost anulat pentru că niciuna dintre primele 4 clasate din play-out nu a obținut licența UEFA. U Cluj, locul 4 din play-off, s-a calificat direct în Conference League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport