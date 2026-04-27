„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”

Crina Pintea (36 de ani), pivotul de la CSM București, a oferit o primă reacție după ce campioana României și-a aflat adversara din Final Four-ul Ligii Campionilor.

CSM București s-a calificat în Final Four, după o așteptare de 8 ani. A învins pe Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

Crina Pintea: „Vom juca cu inima”

Pentru un loc în marea finală a turneului programat la MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie, „tigroaicele” se vor duela cu Metz.

Chiar dacă ultimele cinci dueluri directe au fost câștigate de campioana Franței, Crina Pintea s-a arătat optimistă și a dezvăluit de ce are nevoie CSM pentru a merge mai departe.

„Am așteptat mulți ani și ne doream atât de mult să ajungem în Final Four. Sunt în continuare foarte fericită pentru că am reușit.

Am trecut prin multe de-a lungul stagiunior trecute, dar sezonul acesta este unul special pentru noi, deoarece am avut parte de atâtea suișuri și coborâșuri. Să reușim acest lucru a fost un vis mare pentru noi.

Când joci în Final Four, e greu să spui ce adversar preferi, toate echipele sunt puternice.

Dacă vom juca așa cum am făcut-o, e o chestiune de cum te simți în acea zi. Vom juca cu inima și împreună, așa cum am făcut-o duminică” , a declarat Crina Pintea.

Crina Pintea: „Toată lumea a văzut o schimbare când a venit ea”

Pivotul campioanei României a vorbit și despre impactul pe care l-a avut Bojana Popovici când a venit la echipă.

„Este o antrenoare foarte bună. Ne-a pus în teren și ne-a arătat de ce suntem capabilie, lucruri pe care nu le știam.

A scos ce e mai bun din noi. Mă bucur că am făcut o treabă atât de bună împreună”, a concluzionat Pintea.

Cum arată semifinalele EHF Champions League:

Brest - Gyor (semifinala 1)

Metz - CSM București (semifinala 2)

Programul Final Four-ului din EHF Champions League:

Semifinala 1, sâmbătă, 6 iunie, ora 16:00

Semifinala 2, sâmbătă, 6 iunie, ora 19:00

Finala mică, duminică, 7 iunie, ora 16:00

Finala mare, duminică 7 iunie, ora 19:00

2016 este anul în care CSM București a cucerit singurul trofeu al Ligii Campionilor din istoria clubului

