Tur de forță înainte de închidere! Arena Națională va găzdui 3 meciuri în 3 zile, apoi va fi blocată pentru fotbal 3 luni. Finală pentru Europa pe Arcul de Triumf?!
Tur de forță înainte de închidere! Arena Națională va găzdui 3 meciuri în 3 zile, apoi va fi blocată pentru fotbal 3 luni. Finală pentru Europa pe Arcul de Triumf?!

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 14:44
  • În luna mai, pe Arena Națională se vor organiza trei concerte: Metallica, Max Korzh și Iron Maiden
  • Ultimul meci de fotbal care se va juca pe Arenă va fi Dinamo - Rapid, duminica viitoare
  • Până în august, stadionul nu va mai fi disponibil pentru fotbal, iar FCSB se va muta în Ghencea, iar Dinamo pe arena Arcul de Triumf

Arena Națională se blochează pentru meciurile de fotbal începând din luna mai, așa cum Primăria Capitalei anunțase încă de la finalul anului 2025. Până atunci însă, stadionul va susține un maraton fotbalistic, într-o frecvență de meciuri de care n-a avut niciodată parte de când a fost inaugurat, în septembrie 2011.

Pe cel mai mare stadion al țării se vor disputa 3 meciuri în decurs de 3 zile. În a doua jumătate a săptămânii viitoare, Dinamo și FCSB vor intra de 3 ori în intervalul joi seară - duminică seară.

  • 23 aprilie: Dinamo - U Craiova, ora 20:30 (semifinale - Cupa României)
  • 24 aprilie: FCSB - Petrolul, ora 20:30 (etapa 6 - play-out)
  • 26 aprilie: Dinamo - Rapid, ora 21:00 (etapa 6 - play-off)

De regulă, administratorii Arenei nu erau de acord cu disputarea a doua partide în zile consecutive, argumentul fiind că s-ar degrada suprafața de joc. Acum însă, Direcția de Investiții din Primăria București, cea care are în sarcini stadionul, a dat undă verde pentru 3 meciuri în 3 zile, din două motive:

  1. Gazonul se prezintă în condiții foarte bune
  2. După aceste partide, chiar dacă gazonul s-ar deteriora, oricum el va fi înlocuit după concertele și evenimentele din lunile următoare

Dinamo - Rapid, de duminica viitoare, va fi ultima partidă de fotbal pe care Arena Națională o va găzdui până cel mai devreme în luna august. În mai sunt deja antamate 3 mega-concerte, la care organizatorii anticipează o participare care poate să ajungă cumulat pentru aceste evenimente la peste 200.000 de persoane.

  • 13 mai - Metallica, biletele sunt deja sold out
  • 23 mai - Max Korzh, biletele sunt deja sold out
  • 28 mai - Iron Maiden, încă se mai găsesc bilete

În luna mai, Dinamo și FCSB vor fi nevoite să joace pe alte arene din București meciurile pe care le mai au de disputat în acest sezon. Dinamo va avea pe 9 mai meciul cu FC Argeș și pe 16 mai disputa cu CFR, meciuri care vor organizate pe arena Arcul de Triumf.

FCSB mai are sigur meciul cu Unirea Slobozia, din 9 mai, la care se adaugă eventualul joc de acasă, din semifinala barajului de Conference League, meci care se va disputa pe 23 mai. Ambele confruntări se vor juca pe stadionul Steaua, din Ghencea.

Ar putea exista o finală de Europa, Dinamo - FCSB, pe Arcul de Triumf!

În funcție de cum se vor termina Cupa României, play-off-ul și play-out-ul, există o variantă în care Derby de România, Dinamo - FCSB, să decidă, într-un singur joc, ultima reprezentantă a noastră în cupele europene în ediția 2026-2027. Pentru ca un astfel de scenariu să se întâmple e nevoie de mai multe condiții:

  • Dinamo să nu câștige Cupa României, competiție care are următoarele meciuri în semifinale: Dinamo - Craiova și FC Argeș - U Cluj. Finala e programată pe 13 mai, la Sibiu
  • Dinamo să termine pe locul 3 sau 4 în play-off, loc care să-i permită, în funcție de cine va lua Cupa, să dispute barajul de Conference. În prezent, Dinamo e pe locul 6, la 4 puncte poziția a 3-a și la 3 puncte de locul 4. 
  • FCSB să joace și să și câștige primul baraj de Conference, pe care l-ar disputa cu o formație din play-out

În acest caz, Dinamo și FCSB s-ar întâlni într-o finală pentru ultimul loc european, cu Dinamo gazdă. Foarte probabil, locul de desfășurare ar fi stadionul Arcul de Triumf. Data meciului: 31 mai.

Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro
Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro

