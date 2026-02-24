George Pușcaș (29 de ani) este noul jucător al celor de la Dinamo.

Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu gruparea antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

Liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, Pușcaș va încerca să-și relanseze cariera în tricoul lui Dinamo.

George Pușcas a semnat cu Dinamo

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

„Bine ai venit, George Pușcaș!

Suntem bucuroși să anunțăm transferul atacantului George Pușcaș, care ni se alătură din postura de jucător liber de contract.

La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa.

Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.

Debutul său la Echipa Națională a României a avut loc în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor.

Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon.

Noul nostru atacant a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, până la 30.06.2027, și va evolua cu numărul 47.

Îi urăm mult succes în tricoul alb-roșu și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată în postarea lui Dinamo de pe Instagram.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Pușcaș, în topul salariilor de la Dinamo

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, George Pușcaș va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Dinamo, urmând să primească și un bonus de semnătură în valoare de 50.000 de euro.

În aceste condiții financiare, Pușcaș devine unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul „câinilor”, Dinamo economisind mare parte din această sumă după despărțirea de Stipe Perica, și el un fotbalist cu un salariu mare.

