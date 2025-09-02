L-a descifrat pe Lamine Yamal Balonul de Aur explică felul în care poate fi oprit superstarul de la Barcelona: „E ușor!”

Hristo Stoichkov (59 de ani) a explicat cum Bulgaria poate împiedica vedetele Spaniei, inclusiv pe Lamine Yamal (18 ani), să se apropie de poarta naționalei vecine.

Hristo Stoichkov a câștigat Balonul de Aur în 1994, an în care naționala Bulgariei a ajuns până în semifinalele Campionatului Mondial, unde au fost eliminată de Italia, scor 2-1.

Bulgaria și Spania se întâlnesc joi, 4 septembrie, în primul meci din grupa E din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Hristo Stoichkov dezvăluie modul în care Yamal poate fi oprit: „E ușor”

Hristo Stoichkov a precizat modul în care starul Barcelonei poate fi oprit de jucătorii bulgari în duelul cu Spania.

„Lamine? E ușor de oprit. Trebuie să-l împiedicăm să intre în centru, să-l ținem pe bandă, pentru că acolo e un jucător diferit”, a declarat marele jucător bulgar, conform as.com.

Fostul atacant al Barcelonei a mai vorbit despre ce trebuie să facă Bulgaria în partida de joi pentru a produce marea surpriză.

„Tactica trebuie să fie să nu le oferim spații lui Nico Williams, Yamal, Dani Olmo, Pedri și fundașilor laterali, care urcă mereu din linia de mijloc. Dacă din minutul 10-15 încep să apară spații și găuri pe partea stângă și dreaptă, ne va fi foarte greu.

Dar dacă Bulgaria rămâne compactă, Spania nu e obișnuită cu adversari care nu le oferă spațiu sau ocazii de a ataca. Așa s-ar putea produce o surpriză”, a mai declarat Stoichkov, conform sursei citate.

Stoichkov are încredere în selecționerul Bulgariei: „Un antrenor cu mult caracter”

Hristo Stoichkov a vorbit și despre Ilian Iliev, selecționerul Bulgariei, cu care a fost coleg la echipa națională.

„Cred în Ilian. A demonstrat că poate organiza echipa în așa fel încât să nu lase spații din primul minut. Din păcate, noi nu avem în momentul de față jucători care să evolueze în campionate mari sau să fie piese-cheie în echipele lor. Dar jucătorii noștri trebuie să creadă că pot.

Lui Ilian nu-i va fi greu să le explice ce au de făcut. E un psiholog excelent, un antrenor cu mult caracter. Dacă îl ascultă, nu va fi o tragedie atât de mare. Putem pierde, da, cu 2, 3 sau 4 goluri, dar în fotbal nu trebuie să punem accent doar pe rezultat.

Să nu spunem: «Vine Spania, ne va bate rău» . Meciul încă n-a început. Când există disciplină, responsabilitate și toți se ajută între ei, totul devine mai ușor. În fotbal nu există surprize, există doar un «vreau și pot»”, a adăugat fostul jucător bulgar.

83 de meciuri și 37 de goluri a reușit Hristo Stoichkov pentru Bulgaria

