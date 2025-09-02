Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională

- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui selecționerului României, nu i-ar fi convocat pe mijlocașii Adrian Șut (26 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
Mircea Lucescu (80 de ani) a chemat șapte jucători de la campioana FCSB, echipă care s-a calificat în faza principală a Europa League, dar care nu trece printr-o perioadă bună pe plan intern.
Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme pe Olaru și pe Șut la națională
În contextul în care Bîrligea este accidentat și a fost exclus din planurile staff‑ului tehnic al naționalei, Gigi Becali a declarat:
„Eu spun adevărul! Dacă eram Lucescu, nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. Pentru că n-au arătat… să nu se supere, niciunul, dar eu nu îi luam.
Îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai el cred că va juca titular, că nu are cine altcineva”, a declarat Becali, la Fanatik.
- Darius Olaru, cel mai bine cotat fotbalist al campioanei României (7,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com), a bifat 12 partide în acest sezon, reușind patru goluri și o pasă decisivă.
- Adrian Șut a strâns 15 apariții, însă a contribuit doar cu un gol și o pasă decisivă
Becali a vorbit și despre situația lui Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în derby-ul CFR - FCSB 2-2, diagnosticul fiind o leziune musculară.
A plecat la Marijana astăzi! El poate să joace și peste trei zile. E mai bine așa! Rămâne aici și se pregătește ca lumea. Erau prea mulți jucători la echipa națională. Gigi Becali
Echipa națională s-a reunit pentru cele două meciuri din zilele următoare, cu Canada și Cipru.
- România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV).
- Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Galerie foto (17 imagini)
Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru:
PORTARI
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
- Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
- Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
- Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
- Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)
MIJLOCAȘI
- Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
- Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
- Darius OLARU (FCSB, 26/0)
- Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
- David MICULESCU (FCSB, 2/0)
- Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
- Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
- Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)