Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională
Darius Olaru și Adrian Șut. Sursa: Sportpictures
Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 15:57
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui selecționerului României, nu i-ar fi convocat pe mijlocașii Adrian Șut (26 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).

Mircea Lucescu (80 de ani) a chemat șapte jucători de la campioana FCSB, echipă care s-a calificat în faza principală a Europa League, dar care nu trece printr-o perioadă bună pe plan intern.

Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme pe Olaru și pe Șut la națională

În contextul în care Bîrligea este accidentat și a fost exclus din planurile staff‑ului tehnic al naționalei, Gigi Becali a declarat:

„Eu spun adevărul! Dacă eram Lucescu, nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. Pentru că n-au arătat… să nu se supere, niciunul, dar eu nu îi luam.

Îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai el cred că va juca titular, că nu are cine altcineva”, a declarat Becali, la Fanatik.

  • Darius Olaru, cel mai bine cotat fotbalist al campioanei României (7,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com), a bifat 12 partide în acest sezon, reușind patru goluri și o pasă decisivă.
  • Adrian Șut a strâns 15 apariții, însă a contribuit doar cu un gol și o pasă decisivă

Becali a vorbit și despre situația lui Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în derby-ul CFR - FCSB 2-2, diagnosticul fiind o leziune musculară.

A plecat la Marijana astăzi! El poate să joace și peste trei zile. E mai bine așa! Rămâne aici și se pregătește ca lumea. Erau prea mulți jucători la echipa națională. Gigi Becali

Echipa națională s-a reunit pentru cele două meciuri din zilele următoare, cu Canada și Cipru.

  • România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV).
  • Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (5).jpg
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (5).jpg

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru:

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
  •  Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

