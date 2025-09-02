„Război rece” la PSG Ucraineanul promovat de Mircea Lucescu dezvăluie cum împarte vestiarul  cu un rus  + ce spune Luis Enrique
Ilya Zabarnyi/ Foto: IMAGO
„Război rece” la PSG Ucraineanul promovat de Mircea Lucescu dezvăluie cum împarte vestiarul cu un rus + ce spune Luis Enrique

Alexandru Smeu
Publicat: 02.09.2025, ora 16:10
Actualizat: 02.09.2025, ora 16:11
  • Ilya Zabarnyi (23 de ani), internațional ucrainean, a vorbit despre războiul dus de țara sa cu Rusia.
  • Fundașul transferat în această vară de PSG împarte vestiarul cu rusul Matvei Safonov (26 de ani).

Zabarnyi a ajuns pe Parc des Princes după ce PSG le-a achitat celor de la Bournemouth suma de 63 de milioane de euro.

Ilya Zabarnyi a vorbit despre războiul dintre Rusia și Ucraina

Luni, fotbalistul promovat de Mircea Lucescu a acordat un interviu canalului ucrainean de YouTube „Football 360”, în care a vorbit, pentru prima dată de când a devenit jucător al campioanei Franței, despre războiul cu Rusia.

„În țara mea, un război de amploare se desfășoară de patru ani. Rușii sunt agresorii care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă și nu am nicio legătură cu rușii”, a declarat Ilya Zabarnyi, citat de as.com.

După transferul său, mai multă lume s-a întrebat cum va gestiona fotbalistul crescut de Mircea Lucescu relația cu rusul Matvei Safonov, având în vedere că cei doi vor fi nevoiți să împartă vestiarul de acum încolo.

Zabarnyi a lămurit situația:

„În ceea ce-l privește pe coechipierul meu, trebuie să interacționez cu el la nivel profesionist în antrenamente și îmi voi îndeplini obligațiile față de club.

Atâta timp cât războiul continuă, susțin pe deplin izolarea totală a fotbalului rus de lume”, a adăugat stoperul de 23 de ani.

Luis Enrique: „Fotbalul trebuie să fie mai presus de orice gândire politică”

PSG și-a exprimat dorința de a-l transfera pe Zabarnyi încă din luna ianuarie a acestui an, însă mutarea nu s-a finalizat. Unele instituții media au sugerat chiar că transferul a eșuat din cauza rusului Safonov.

Cu toate acestea, în vară, lucrurile s-au mișcat conform planului.

În urmă cu câteva săptămâni, Luis Enrique, antrenorul parizienilor, a fost întrebat despre această situație și a subliniat: „Fotbalul trebuie să fie mai presus de orice gândire politică”

Antrenorul spaniol rămâne precaut în ceea ce privește relația dintre cei doi fotbaliști, conștient de cât de delicată este relația și nedorind să depășească aspectul pur sportiv.

Zabarnyi: „M-am gândit să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag”

Tânărul fundaș central a făcut o dezvăluire pentru The Times în perioada când evolua în Premier League.

În februarie 2022, după începutul războiului, jucătorul cu ambii părinți medici a vrut să lupte pentru Ucraina.

M-am întrebat: ce pot face pentru țara mea? M-am gândit să mă înrolez în armată. Să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag. Ilya Zabarnyi, apărător PSG

Până la urmă, apropiații l-au convins că poate ajuta mai mult Ucraina dacă o promovează peste tot unde joacă.

Alături de opt colegi de la națională, el sprijină financiar și familiile a 12 fani care au murit în război, a amintit L’Equipe.

Dacă ucrainenii nu îi ajută pe ucraineni, atunci de ce ar trebui să o facă europenii sau americanii? Ilya Zabarnyi, apărător PSG

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
rusia PSG Luis Enrique razboi ucraina ilya zabarnyi Matvei Safonov
19:14
