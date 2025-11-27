Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB!  În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie +30 foto
27.11.2025, ora 17:46
alt-text Actualizat: 27.11.2025, ora 17:46
  • Ce s-a întâmplat în 2002? A fost ultimul an în care Steaua a fost Steaua, după care a apărut FCSB. Atunci, locul în Europa era unul rușinos, cel mai slab all-time
  • După primii 5 ani ai FCSB-ului, echipa intra în top 30 cluburi pe continent, în vreme ce în ultimii 5 ani ai Stelei, echipa ratase cupele europene în două rânduri

Steaua Roșie Belgrad - Steaua București nu s-a jucat niciodată. Și nu se va juca nici în această seară, fiindcă astăzi, duelul e Steaua Roșie Belgrad - FCSB.

Dar Steaua Roșie Belgrad, la fel ca alte echipe cu nume mare de la Est de Viena, pot fi un reper și un termen de comparație în ceea ce a devenit cea mai mare dispută internă din fotbalul românesc: Steaua vs FCSB.

Ruptura e stabilită în februarie 2003. Ceea ce înseamnă că la final de 2002, Steaua s-a oprit. Și de atunci a pornit FCSB.

Ce vedea atunci Steaua când se uita în oglinda cupelor europene? Locul 163 în topul coeficienților, cea mai slabă clasare din istorie, de când a fost introdus calculul coeficienților. Echipa efectiv ajunsese o epavă la nivelul întrecerilor intercontinentale:

  • În ultimele 5 sezoane, unul singur fusese bun, cel din 1999-2000, când s-a ajuns până în turul 3 al Cupei UEFA
  • În rest, în două sezoane echipa nici măcar n-a prins cupele europene din Divizia A
  • În 1998 și 2001, după eliminarea din preliminariile Champions League, Steaua fusese scoasă și din turul 1 al Cupei UEFA

Față de poziția Stelei de atunci, locul 163, alte nume importante, din această zonă a Europei, din care suntem și noi, aveau următoarele clasări, toate deasupra roș-albaștrilor:

  • Galatasaray 18
  • Panathinaikos 22
  • AEK Atena 34
  • Dinamo Kiev 36
  • Sparta Praga 48
  • Dinamo Zagreb 79
  • Legia Varșovia 106
  • Steaua Roșie 110
  • Partizan 125

Steaua Roșie Belgrad avea o clasare cu peste 50 de locuri mai bună decît Steaua București, deși nici gruparea sârbă nu traversa o perioadă deosebită.

FCSB a pornit în Europa în vara lui 2003. Și de atunci, cu foarte mici excepții, a reușit să fie mereu în prim-planul Europei de Est.

După primele 5 sezoane, intervalul la care UEFA calculează coeficientul, FCSB accesa deja Top 30! Bifase câteva performanțe importante:

  • Semifinală de Cupa UEFA în 2005-2006
  • Calificare în grupele Champions League în vara lui 2006 și 2007
  • Calificarea de 4 ori la rând în grupele unei competiții europene: 2004, 2005, 2006, 2007
  • Calificarea în primăvara europeană de două ori consecutiv: 2005, 2006

La zi, în clasamentul cluburilor europene, FCSB e pe locul 76. Steaua Roșie, Legia, Ludogoreț, Partizan, Panathinaikos sunt comparabile ca poziție, puțin mai sus sau mai jos.

Campioana Serbiei e cu doar 15 locuri deasupra roș-albaștrilor de la București, dar ambele, spre deosebire de anul 2002, sunt în top 80, nu în afara primelor 100 de echipe.

Mai mult, înaintea disputei directe Steaua Roșie - FCSB, ultimele două sezoane pe continent arată un echilibru între ele:

  • Steaua Roșie - a jucat anul trecut în grupele Champions League, iar în acest sezon e în Europa League și are 4 puncte și e pe locul 26
  • FCSB - a jucat anul trecut în grupele Europa League, de unde s-a calificat și a ajuns până în optimile de finală, iar în acest sezon, tot în UEL, are 3 puncte și e pe locul 31

