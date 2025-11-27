Fostul internațional român Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu (32 de ani).

Stanciu a ajuns în această vară la Genoa, după despărțirea de Damac.

Căpitanul naționalei României a avut un impact instant, reușind să marcheze chiar la debut. Dar randamentul său a scăzut de la meci la meci, motiv pentru care nu a mai prins echipa de start.

Ulterior, Stanciu a suferit o accidentare la coapsa dreaptă, la începutul lunii octombrie, ce l-a făcut să rateze inclusiv ultimele partide ale „tricolorilor”, din preliminariile CM 2026.

Răzvan Raț, noi detalii despre situația lui Nicolae Stanciu

Răzvan Raț, în prezent consilierul sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a dezvăluit că mijlocașul trage din greu la antrenamente pentru a-l convinge pe Daniele De Rossi că merită minute în tricoul „rossoblu”.

„Stanciu a fost accidentat și a stat departe de teren o lună și ceva.

La momentul acesta se antrenează și rămâne la latitudinea antrenorului să stabilească situația lui la echipă. Nici eu și nici altcineva din club nu putem să decidem în locul său.

Antrenorul știe cât de mult are nevoie de Nicolae Stanciu. Eu cred că este un jucător valoros al echipei, e clar asta”, a declarat Răzvan Raț, potrivit digisport.ro.

5 meciuri a jucat Nicolae Stanciu pentru Genoa

Răzvan Raț: „Nicolae Stanciu va fi evaluat”

Întrebat despre o posibilă plecarea a lui Stanciu în iarnă, Raț a replicat:

„Eu nu cred. Eu cred că Nicolae Stanciu va fi evaluat, la fel ca și ceilalți jucători, de antrenor, iar mai apoi vom avea și noi ceva de spus. La momentul acesta nu există asemenea gânduri (n.r. - de plecare)”, a concluzionat Răzvan Raț pentru sursa citată.

29 septembrie este data la care Nicolae Stanciu a îmbrăcat pentru ultima dată tricoul celor de la Genoa. Juca 21 de minute în înfrângerea cu Lazio, scor 0-3

În acest moment, Genoa ocupă primul loc retrogradabil din Serie A, cu 8 puncte, după 12 etape.

