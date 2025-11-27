Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Mainz din etapa #4 a Conference League, scor 1-0.

Începutul de meci a fost unul echilibrat, ambele formații reușind să își creeze situații, fără însă ca acestea să se materializeze.

La mijlocul primei părți, cei de la Mainz au devenit formația mai activă, reușind mai multe situații periculoase, fără realizări însă. Bo Henriksen a fost nevoit să schimbe portarul în minutul 24, după ce acesta a acuzat probleme medicale. Pe final de repriză, Craiova a revenit în atac și a fost echipa mai activă.

În partea a doua, Universitatea Craiova a început mai bine, evoluția fiind materializată în minutul 67, atunci când Assad Al-Hamlawi a transformat penalty-ul obținut de Cicâldău.

Pe finalul meciului, după o perioadă bună de joc, nemții au reușit să înscrie, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid, după o analiză a arbitrilor VAR de aproximativ 3 minute.

Odată cu această victorie, Universitatea a urcat până pe locul 10 în clasamentul virtual al Conference League, în timp rămâne pe locul al treilea.

Universitatea Craiova - Mainz 1-0

A marcat: Al-Hamlawi (67 pen.)

Final de meci! Universitatea Craiova câștigă pe teren propriu contra celor de la Mainz.

Min. 90 + 4 - Schimbare la U Craiova. A ieșit de pe teren Anzor Mekvabishvili, fiind înlocuit de Stevanovic.

Min. 90 + 3 - Nicușor Bancu greșește în propriul careu și își pune echipa în dificultate, dar nemții nu profită și trimit mingea în aut de poartă.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute. Arbitrul a anulat golul celor de la Mainz, astfel că Universitatea rămâne în avantaj.

Min. 88 - După o lovitură liberă de la mare distanță, Mainz reușește să înscrie după o reluare perfectă cu capul. Golul ar putea fi totuși anulat pentru o poziție suspectă de ofsaid.

Min. 86 - Corner pentru Mainz. Potulski trimite periculos, cu capul, dar Isenko reține balonul cu emoții.

Min. 83 - Filipe Coelho mai face două înlocuiri. Au ieșit Cicâldău și Băluță și au intrat Crețu, respectiv Teles.

Min. 77 - Ratare imensă pentru Universitatea Craiova. Al-Hamlawi nu a reușit să reia o centrare trimisă de Nicușor Bancu chiar în fața porții lui Mainz.

Min. 75 - O nouă schimbare la Mainz. A ieșit Maloney, locul său fiind luat de Sano.

Min. 74 - Corner pentru Mainz. Mekvabishvili a blocat șutul lui Nebel și a trimis mingea în afara terenului.

Min. 73 - Nicușor Bancu primește cartonaș galben și nu va putea juca în partida următoare, cea cu Sparta Praga.

Min. 67 - GOOOOLLLL, UNIVERSITATEA!!! Al-Hamlawi transformă penalty-ul și duce formația olteană în avantaj pe Oblemenco. Atacantul palestinian a șutat pe centrul porții și nu i-a dat nicio șansă portarului.

Min. 66 - Potulski îl faultează pe Alexandru Cicâldău în careu, iar arbitrul dictează lovitură de la 11 metri.

Min. 64 - Primele schimbări la Universitatea Craiova. Au ieșit Baiaram și Nsimba, fiind înlocuiți de Etim și Al-Hamlawi.

Min. 61 - Bo Henriksen efectuează alte două modificări. Au părăsit terenul Nordin și Bobizen, fiind înlocuiți de Nebel și Lee.

Min. 60 - Widmer are o intervenție întârziată asupra lui Nicușor Bancu în apropierea liniei de tușă, dar arbitrul decide să nu acorde cartonaș galben.

Min. 57 - Nadiem Amiri primește și el cartonaș galben după un fault dur.

Min. 55 - Nordin ajunge din nou într-o situație periculoasă, dar Adrian Rus reușește să respingă balonul în corner.

Min. 53 - Steven Nsimba este faultat de Potulski la mijlocul terenului și obține o lovitură liberă în favoarea Universității Craiova.

Min. 48 - Ștefan Baiaram acuză probleme ca urmare a unui duel aerian cu Kohr. Atacantul oltenilor primește îngrijiri din partea staff-ului medical.

Min. 46 - Schimbare la Mainz. A ieșit fundașul Stefan Bell, fiind înlocuit de Potulski.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 - Ștefan Baiaram primește cartonaș galben chiar înainte de pauză. Arbitrul a fluierat finalul de repriză în momentul în care oltenii scăpaseră pe contraatac, motiv pentru care atacantul Craiovei a protestat vehement.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 3 minute.

Min. 44 - Isenko iese imprudent din poartă și îl lovește pe Nordin. Portarul Universității are mare noroc și nu primește cartonaș roșu, după ce arbitrul de tușă a semnalizat o poziție de ofsaid.

Min. 42 - Universitatea Craiova are o nouă șansă importantă, după o acțiune în partea stângă a lui Ștefan Baiaram. Acesta i-a pasat lui Nsimba, în careu, dar atacantul francez a fost deposedat de apărătorii formației germane.

Min. 41 - Adrian Rus primește cartonaș galben după un fault asupra lui Nordin.

Min. 40 - Nsimba primește balonul în interiorul careului, dar șutează în piciorul unui apărător de la Mainz, balonul fiind respins în corner.

Min. 38 - Bancu intră din nou în careu, fiind și de această dată blocat de defensiva celor de la Mainz.

Min. 37 - Nicușor Bancu a intrat în careu după ce a driblat doi fundași de la Mainz și a avut șansa de a șuta la poartă, însă a decis să îi paseze lui Ștefan Baiaram. Din păcate, defensiva nemților a intervenit la timp și a respins balonul din zona periculoasă.

Min. 34 - Vasile Mogoș faultează din nou în preajma careului advers.

Min. 26 - Isenko reușește o intervenție FABULOASĂ. După o centrare de la mare distanță, atacantul lui Mainz a trimis din doar 3 metri spre poartă, ucrainianul reușind să respingă șutul extrem de puternic. Este cea mai mare ocazie a partidei de pe „Oblemenco”.

Min. 23 - După aproximativ un minut și jumătate în care a stat pe gazon, Zentner a cerut schimbare. În locul său va intra Lasse Riess, portar în vârstă de 24 de ani.

Min. 22 - Portarul lui Mainz acuză probleme medicale. În acest moment, el este întins pe gazon și primește îngrijiri din partea staff-ului medical.

Min. 21 - Nsimba primește mingea în apropierea careului lui Mainz și rămâne în situație de 1 la 1 cu fundașul advers.

Min. 19 - Nordin ajunge într-o posibilă extrem de favorabilă în careul lui Isenko. Atacantul nu a reușit să profite și a tras puternic, mult peste poarta Craiovei.

Min. 18 - După un contraatac bun reușit de U Craiova, Ștefan Baiaram a tras de la marginea careului, pe jos, mingea ajungând direct în brațele portarului Zentner.

Min. 16 - O nouă lovitură de colț pentru formația germană.

Min. 13 - Romanchuk face o eroare mare și pierde mingea în apropierea careului. Screciu reușește să intervină la timp și respinge mingea în corner.

Min. 12 - Stefan Bell este sancționat cu cartonaș galben după un fault dur asupra lui Ștefan Baiaram.

Min. 9 - Ștefan Baiaram acuză probleme medicale după ce a fost călcat de un adversar în apropierea liniei de tușă.

Min. 6 - Băluță șutează puternic de la peste 30 de metri, dar portarul formației germane reușește să respingă balonul. Ar fi putut fi o reușită fabuloasă a mijlocașului oltenilor.

Min. 4 - Mogoș îl faultează pe Veratsching în preajma careului advers.

Min. 3 - Jucătorii de la Universitatea Craiova pasează la mijlocul terenului.

Min. 1 - A început partida de pe „Ion Oblemenco”.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mogoș, Mekvabishvili, Băluță, Bancu - Cicâldău, Baiaram - Nsimba

Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Al-Hamlawi, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, Matei

Antrenor: Filipe Coelho

Mainz: Zentner - Kohr, Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig, Bobzien, Nordin, Boving

Rezerve: Rieb, Batz, Sano, Lee, Nebel, Sieb, Hollerbach, Da Costa, Kawasaki, Gleiber, Weiper, Potulski

Antrenor: Bo Henriksen

Stadion: „Ion Oblemenco" (Craiova)

Arbitru: Dario Bel // Asistenți: Goran Pataki, Ivan Janic

Arbitru VAR: Fran Jovic // Asistent VAR: van Vuckovic

Filipe Coelho: „Meciul cu Mainz este o provocare pentru noi”

Filipe Coelho va avea un examen important chiar la primul său meci european pe banca formației din Bănie.

Lusitanul, care a debutat cu o victorie la Craiova (2-1, cu FC Argeș), se așteaptă la o partidă dificilă, însă a ținut să sublinieze că oltenii nu se vor preda ușor.

„Ne așteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, cu un antrenor foarte bun și cu jucători de mare valoare. Dar noi muncim mult pentru a pregăti acest meci, așa că vom fi gata să intrăm pe teren și să obținem un rezultat bun.

E foarte important ca stadionul să fie plin și suporterii să fie de partea noastră.

Mainz este una dintre cele mai dificile echipe pe care le putem întâlni în această fază a competiției, dar, în același timp, este o provocare foarte bună pentru noi. Ca echipă, ca și club, ca oraș, vom vedea ce putem să realizăm”, a afirmat tehnicianul portughez, citat de agerpres.ro.

Bo Hendricks: „Din cauza schimbării antrenorului, acest lucru este acum oarecum necunoscut”

Tehnicianul celor de la Mainz susține că planurile sale tactice au fost date peste cap de schimbarea de antrenor produsă la Universitatea Craiova.

„În mod normal, avem o idee aproximativă despre formația și stilul de joc cu care ne vom confrunta probabil.

Cu toate acestea, din cauza schimbării antrenorului, acest lucru este oarecum necunoscut și face situația puțin mai dificilă, dar suntem pregătiți pentru orice, indiferent de situație”, a declarat Bo Henriksen, citat de mainz05.de.

Cât despre meciul din Bănie, antrenorul formației din Bundesliga a declarat:

„Știm că ne așteaptă o provocare dificilă la Craiova. Cu toate acestea, știm ce calitate avem și vrem să transformăm totul într-o experiență pozitivă.

Am aruncat o privire pe stadion și iarba este impecabilă. Prin urmare, nu există scuze și va fi foarte distractiv să pășim pe acel teren”.

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 8-4 9 3. Mainz 4-2 9 4. Rakow 7-2 8 5. AEK Larnaca 5-0 7 6. Rayo Vallecano 8-6 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Lausanne 5-3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Sigma Olomouc 5-5 7 10. U Craiova 3-3 7 11. Fiorentina 6-2 6 12. Lech Poznan 9-6 6 13. Crystal Palace 5-2 6 14. Shakhtar 6-4 6 15. Zrinjski 7-8 6 16. AZ Alkmaar 4-7 6 17. KuPS 4-2 5 18. Omonia 4-3 5 19. Drita 3-2 5 20. Jagiellonia 3-2 5 21. AEK Atena 8-4 4 22. Sparta Praga 4-2 4 23. Noah 3-3 4 24. Rijeka 2-2 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Shkendija 2-3 4 26. Lincoln 4-10 4 27. Dynamo Kiev 6-7 3 28. Legia Varșovia 3-4 3 29. Slovan Bratislava 4-7 3 30. Hamrun Spartans 3-6 3 31. Hacken 4-6 2 32. Shelbourne 0-4 1 33. Shamrock 2-7 1 34. Breidablik 0-5 1 35. Aberdeen 2-9 1 36. Rapid Viena 2-12 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

