FCSB, demers către UEFA Ce decizie a luat campioana privind mutarea CCE de pe site-ul forului către Steaua

FCSB a făcut un demers către UEFA după ce pe site-ul oficial s-a schimbat denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986.

UEFA a actualizat vineri istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.

În acest moment, trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare în dreptul formației din liga secundă, fără să aibă vreo legătură cu campioana României.

FCSB a făcut un demers oficial către UEFA

Oficialii celor de la FCSB au cerut forului de la Nyon să clarifice modul cum este prezentată, pe site-ul oficial al UEFA, câștigătoarea trofeului din 1986.

„ Fotbal Club FCSB S.A. a transmis o solicitare oficială către UEFA prin care cere clarificări în legătură cu modul în care este prezentată pe site-ul oficial al forului european victoria istorică din 1986 , când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

În prezent, trofeul este menționat fără logo-ul clubului și fără a fi asociat cu FCSB, deși nicio altă entitate sportivă cu denumirea «Steaua București» nu participă la competițiile UEFA.

Clubul subliniază că, potrivit hotărârilor instanțelor române, FCSB este continuatorul activității sportive și competiționale a echipei care a cucerit trofeul în 1986.

De-a lungul anilor, echipa a trecut prin transformări juridice și organizaționale, dar a rămas aceeași entitate sportivă recunoscută de Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și UEFA”, a declarat Adrian Căvescu, avocatul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Steaua București apare ca deținătoare a Cupei Campionilor din 1986 pe site-ul UEFA

După actualizarea de vineri, pe site-ul oficial UEFA, Steaua București apărea drept câștigătoarea trofeului din 1986, dar fără a fi afișată sigla de atunci sau cea actuală.

În acest moment, forul de la Nyon a actualizat site-ul și este afișată emblema Stelei de atunci.

Conflictul dintre Steaua și FCSB, care a început în 2011, își are originile în 2003, când Gigi Becali a preluat clubul. CSA Steaua susține că deține numele, sigla și palmaresul până în 1998, iar instanțele au confirmat că FCSB nu poate revendica aceste drepturi.

