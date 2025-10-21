- Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) s-au calificat în finalele pe aparate de la Campionatele Mondiale de gimnastică din Jakarta, Indonezia.
- Sabrina va evolua pentru medalii la bârnă și sol, în timp ce Denisa va concura și ea la sol.
- Cele două finale sunt programate sâmbătă, de la ora 10:00.
Delegația României s-a deplasat în Indonezia cu 4 gimnaste: Sabrina Voinea, Denis Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea. A lipsit Ana Bărbosu, care, după cele 4 medalii cucerite la Europene, a decis să sară peste Mondiale.
Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, calificate în finalele pe aparate de la Mondialele de gimnastică
Sabrina Voinea va evolua în finala de la bârnă, unde s-a calificat cu al doilea punctaj, 13.833, dar și la sol, unde s-a clasat pe primul loc în calificări, 13.666. În cazul în care o gimnastă se va retrage din finala de la sărituri, Sabrina este prima rezervă și ar putea concura într-o a treia finală pentru medalii.
Denisa Golgotă a avut un ghinion uriaș la individual compus, unde a ratat de puțin calificarea în finală. A obținut 13.366 la sărituri, 12.833 la bârnă și 13.333 la sol, însă ratarea de la paralele (10.300) a scos-o din primele 24 de gimnaste. A avut un punctaj de 49.832 și este doar a treia rezervă. Practic, ar trebui ca trei gimnaste să se retragă pentru a evolua în finală.
Totuși, Denisa a reușit să se califice la sol, unde a avut al cincilea punctaj.
România a obținut ultimele medalii la Mondiale în urmă cu 10 ani, la Glasgow, când Marian Drăgulescu obținea argintul la sărituri, iar Larisa Iordache lua bronzul la individual compus.