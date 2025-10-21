Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) s-au calificat în finalele pe aparate de la Campionatele Mondiale de gimnastică din Jakarta, Indonezia.

Sabrina va evolua pentru medalii la bârnă și sol, în timp ce Denisa va concura și ea la sol.

Cele două finale sunt programate sâmbătă, de la ora 10:00.

Delegația României s-a deplasat în Indonezia cu 4 gimnaste: Sabrina Voinea, Denis Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea. A lipsit Ana Bărbosu, care, după cele 4 medalii cucerite la Europene, a decis să sară peste Mondiale.

Sabrina Voinea va evolua în finala de la bârnă, unde s-a calificat cu al doilea punctaj, 13.833, dar și la sol, unde s-a clasat pe primul loc în calificări, 13.666. În cazul în care o gimnastă se va retrage din finala de la sărituri, Sabrina este prima rezervă și ar putea concura într-o a treia finală pentru medalii.

Denisa Golgotă a avut un ghinion uriaș la individual compus, unde a ratat de puțin calificarea în finală. A obținut 13.366 la sărituri, 12.833 la bârnă și 13.333 la sol, însă ratarea de la paralele (10.300) a scos-o din primele 24 de gimnaste. A avut un punctaj de 49.832 și este doar a treia rezervă. Practic, ar trebui ca trei gimnaste să se retragă pentru a evolua în finală.

Totuși, Denisa a reușit să se califice la sol, unde a avut al cincilea punctaj.

România a obținut ultimele medalii la Mondiale în urmă cu 10 ani, la Glasgow, când Marian Drăgulescu obținea argintul la sărituri, iar Larisa Iordache lua bronzul la individual compus.

