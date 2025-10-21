Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League

FCSB - Bologna. Câte bilete s-au vândut pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League, în rândurile de mai jos.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45

Campioana României a pus în vânzare tichetele pentru meciul cu echipa italiană în urmă cu o săptămână și, cu două zile înainte de meci, se anunță o prezență mare pe Arena Națională.

FCSB - Bologna. Câte bilete s-au vândut până acum

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, pentru meciul dintre FCSB și Bologna s-au vândut, până acum, peste 23.000 de bilete.

Chiar dacă pe plan intern campioana României este abia pe locul 5 privind media de spectatori la meciurile de acasă, în cupele europene situația stă diferit.

Partidele de acasă ale celor de la FCSB din cupele europene au stârnit interesul suporterilor, care au venit în număr ridicat atât pe Arena Națională, cât și pe stadionul Ghencea, acolo unde roș-albaștrii au disputat meciurile din preliminarii.

Numărul de spectatori prezenți la meciurile celor de la FCSB în cupele europene:

FCSB - Inter Club d'Escaldes 3-1 (Turul 1 preliminar din Liga Campionilor) - 13.080 de spectatori

FCSB - Shkendija 1-2 (Turul 2 preliminar din Liga Campionilor) - 32.457 de spectatori

FCSB - Drita 3-2 (Turul 3 preliminar din Europa League) - 13.825 de spectatori

FCSB - Aberdeen 3-0 (Play-off-ul Europa League) - 35.341 de spectatori

FCSB - Young Boys 0-2 (Runda 2 din Europa League) - 25.056 de spectatori

FCSB trimite cel mai bun prim „11” cu Bologna

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a anunțat duminică că în meciul cu Bologna va fi trimis pe teren cel mai bun „11” posibil, spre deosebire de partida cu Young Boys.

„E o echipă extrem e puternică, foarte greu de bătut. Victoria ar fi aur. Noi, anul trecut, cu excepția lui Manchester United și a lui Lyon, nu am întâlnit nicio echipă de valoarea lor.

Jucăm indiscutabil, 100%, cu titularii. Singurul meci care a fost gândit diferit a fost cel cu Young Boys pentru că urma partida cu Craiova.

Îmi pare foarte bine că am căzut cu ei pentru că vedem și noi cine suntem. Da, garantat o să fim cu titularii, pentru că după jucăm cu UTA acasă.

Vedem cine suntem în acest duel. Ar fi ceva uriaș o victorie, da. Românii vin în principal pentru adversari, în Europa. Noi nu putem să schimbăm optica”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Cu toate acestea, conform presei italiene, antrenorul lui Bologna, Vincenzo Italiano, intenționează să-și menajeze titularii pentru partida cu FCSB, în vederea meciului de campionat cu Fiorentina, programat trei zile mai târziu, pe 26 octombrie.

FOTO. Meciul dintre FCSB și Young Boys din runda 2 din Europa League

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

