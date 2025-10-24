Pierdem teren față de Ungaria! În topul coeficienților, România a pierdut locul 22, care aduce beneficii în preliminariile Champions League

De când a început tabloul principal al cupelor europene, suntem sub Croația și Ungaria. Ferencvaros și Dinamo Zagreb au șanse mari de calificare în faza eliminatorie

Dintre țările cu care ne aflăm în luptă directă pentru locul 22, stăm mai bine doar decât Serbia, care a dezamăgit până acum prin parcursul celor de la Steaua Roșie Belgrad

Avem două echipe în Europa și Conference League, dar dacă nu începem să bifăm victorii, atunci vom pierde orice șansă de a termina sezonul cel puțin pe locul 22 în clasamentul punctajelor din cupele europene.

Această poziție ar însemna ca în sezonul 2027-2028, campioana României să sară peste primul tur preliminar din Liga Campionilor și să înceapă direct în turul secund.

Joi, FCSB a pierdut și a ieșit dintre primele 24 în clasament. Craiova a bifat o remiză cu Noah și e și ea departe de zona care permite accesul în faza dublelor eliminatorii.

În schimb, două dintre țările cu care ne aflăm în dispută directă, Croația și Ungaria, au făcut puncte mai multe și ne-au depășit.

În acest moment, România e pe locul 23, sub Croația și Ungaria. Iar croații mai pot adăuga coeficient, fiindcă astăzi se va relua meciul Rijeka - Sparta Praga, din Conference, întrerupt joi seară din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Clasamentul coeficienților cupelor europene

LOC ȚARĂ PUNCTAJ 20. Israel 27,500 21. Croația 23,875 22. Ungaria 23,625 23. România 23,500 24. Serbia 22,375 25. Azerbaidjan 22,000

Croația și Ungaria au trecut peste noi datorită rezultatelor foarte bune făcute în Europa League de Dinamo Zagreb și Ferencvaros. Ambele sunt neînvinse în primele 3 etape, ocupă poziții între primele 8, care ar asigura calificarea direct în optimi.

Ambele au câte 7 puncte, dar campioana Ungariei a reușit două succese imense, ambele în deplasare: la Genk și la Salzburg. Și Dinamo Zagreb se poate lăuda că a bătut-o pe Fenerbahce.

În schimb, reușim să ținem sub noi, chiar la o distanță de peste un punct, Serbia. Steaua Roșie Belgrad are un parcurs slab în Europa League, a făcut un singur punct, dar e adevărat că a avut parte și de un program extrem de greu: Celtic, Porto, Braga. Și va avea și în continuare adversari de top: Lille și Celta Vigo, dar va da piept și cu FCSB, la Belgrad, pe 27 noiembrie.

Prin FCSB și Craiova, România a adunat în primele 5 meciuri de pe tabloul principal doar o victorie și o remiză, în condițiile în care am întâlnit cei mai accesibili adversari.

Cu cine mai au de jucat cele două formații

FCSB: Basel (deplasare), Steaua Roșie (deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă)

Basel (deplasare), Steaua Roșie (deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă) CRAIOVA: Rapid Viena (deplasare), Mainz (acasă), Sparta Praga (acasă), AEK Atena (deplasare)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport