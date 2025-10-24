Întăriri pentru FCSB Anunțul făcut de patronul campioanei după eșecul cu Bologna din Europa League: „Acum pleacă MM acolo!”

FCSB - Bologna 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, vrea să transfere jucători noi la echipă, după al doilea eșec consecutiv din Europa League.

Campioana României a pierdut meciul cu Bologna din runda 3 din Europa League, scor 1-2. Pentru oaspeți au înscris Odgaard (min. 9) și Dallinga (min. 12), în timp ce pentru FCSB a marcat Daniel Bîrligea (min. 54).

FCSB - Bologna 1-2 . Gigi Becali anunță noi transferuri: „Pleacă acum MM în Portugalia”

Patronul celor de la FCSB a mărturisit că vrea să aducă un fundaș central și doi mijlocași, iar Mihai Stoica va merge personal în Portugalia pentru a căuta jucătorii potriviți

„Am înțeles că pleacă acum MM (n.r. - Mihai Stoica) în Portugalia, stă câteva zile acolo să găsească fundaș central și doi mijlocași centrali”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

Deși i-a criticat pe Adrian Șut și Octavian Popescu după eșecul cu Bologna, patronul campioanei a avut și câțiva remarcați: „Miculescu, Cisotti, Thiam, sunt foarte mulțumit de ăștia trei”.

FOTO. FCSB - Bologna 1-2 , în Europa League

Mihai Stoica anunță o nouă strategie de transferuri la FCSB: „Merg în afară să văd jucători”

În urmă cu o lună, Mihai Stoica a fost întrebat de ce nu transferă mai mulți jucători din străinătate, iar acesta a explicat:

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că, începând cu acest sezon, pentru sezonul următor, să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg sau să trimit oameni în afară, să vadă jucători.

La Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un «voucher» (n.r. - garanție / asigurare) pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran, căci nu am ce să văd pe ecran la un jucător. Trebuie să merg să-l văd jucând.

Dacă nu eu, atunci cineva în care am foarte mare încredere. Avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul acesta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro, precizând și în ce campionate intenționează roș-albaștrii să caute jucători:

Ce am în cap acum sunt Portugalia şi Franţa - Ligue 2. Chiar dacă, într-adevăr, în Ligue 2 sunt deja salarii mai mari decât în Superligă, la noi Mihai Stoica

Pentru FCSB urmează meciul de duminică cu UTA Arad, de la ora 20:30, în cadrul etapei 14 din Liga 1

VIDEO. Declarațiile lui Ștefan Târnovanu după FCSB - Bologna, 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport