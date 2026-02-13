„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”

- Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Comentatorul sportiv Emil Grădinescu (66 de ani) a vorbit despre jocul prestat de echipa campioană în ultimul meci din grupele Cupei României.
- Basarab Panduru (55 de ani)și Aurel Țicleanu (67 de ani) au comentat, la rândul lor, rezultatul înregistrat joi seara în Bănie.
U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României, în urma rezultatului de egalitate cu FCSB, 2-2. În următoarea fază a competiției, oltenii vor juca cu CFR Cluj, pe 4 martie.
FCSB a fost eliminată din competiție după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.
U Craiova - FCSB 2-2. Emil Grădinescu: „Nu înţeleg ce vrea FCSB de la viaţă”
Aflat în studioul Prima Sport, Emil Grădinescu nu a menajat FCSB după eliminarea din Cupă.
„Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea FCSB de la viaţă... Ce a vrut FCSB de la acest meci?! Eu n-am înţeles nimic”, a declarat Grădinescu, citat de orangesport.ro.
Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, s-a declarat mulțumit de jocul celor două echipe din meciul de joi.
„Mi-a plăcut meciul, bravo tuturor. Au jucat cu un respect față de ei, de spectatori. Nu regretă spectatorul că a venit, Craiova a făcut o bună propagandă fotbalului. Sunt premise că duminică să fie un meci la fel de bun ca azi (n.r. - joi)”, a spus Aurel Țicleanu.
FOTO. Golul marcat de Daniel Bîrligea în U Craiova - FCSB 2-2
Basarab Panduru: „S-ar putea ca FCSB să aibă mari probleme să între în play-off”
Fostul internațional Basarab Panduru a făcut câteva precizări cu privire la meciul dintre U Craiova și FCSB care se va disputa duminică, în campionat.
„Urmează peste trei zile alt meci după care, dacă Craiova îl câștigă, s-ar putea ca FCSB să aibă mari probleme să între în play-off, mai ales, dacă celelalte echipe își câștigă meciurile.
Acum, să vedem dacă reușește Craiova și în meciul al doilea să își atingă obiectivul, să o pună în dificultate pe FCSB să între în play-off, dar nu cred că o să mai fie meciul de azi (n.r. - de joi).
Au și ei probleme, niște accidentări, lipsa lui Baiaram (n.r. - suspendat), Etim a jucat tot meciul, Assad schimbat, nu ai oameni noi trebuie să joci tot cu ei și cred că lucrurile se complică, dar vedem duminică”, a spus Basarab Panduru.
U Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, de această dată în campionat, în etapa 27. Partida va începe de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Basarab Panduru a comentat și ratarea mare a lui Octavian Popescu din minutul 77. Acesta a scăpat singur cu Isenko, a șutat la colțul lung, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.
„Eu cred că parcă a vrut ceva (n.r. - FCSB), la 2-1 a renunțat, te trezești la 2-2 și după îți pare rău de ocazia aia (n.r. - despre ocazia lui Tavi Popescu).
Înseamnă că îți bați joc de tine când nu ești titular, e o execuție de jucător mare, să faci pe latul exterior preluarea pe poziție viitoare. Ce a făcut acolo. La ocazia ratată eu cred că nu dă rău, dar o prinde pe vârf și nu apucă să facă mai mult”, a mai spus Panduru, conform sursei citate.