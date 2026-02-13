„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”

Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Comentatorul sportiv Emil Grădinescu (66 de ani) a vorbit despre jocul prestat de echipa campioană în ultimul meci din grupele Cupei României.

Basarab Panduru (55 de ani)și Aurel Țicleanu (67 de ani) au comentat, la rândul lor, rezultatul înregistrat joi seara în Bănie.

U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României, în urma rezultatului de egalitate cu FCSB, 2-2. În următoarea fază a competiției, oltenii vor juca cu CFR Cluj, pe 4 martie.

FCSB a fost eliminată din competiție după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

U Craiova - FCSB 2-2 . Emil Grădinescu: „Nu înţeleg ce vrea FCSB de la viaţă”

Aflat în studioul Prima Sport, Emil Grădinescu nu a menajat FCSB după eliminarea din Cupă.

„Mă declar total depăşit, eu nu înţeleg ce vrea FCSB de la viaţă... Ce a vrut FCSB de la acest meci?! Eu n-am înţeles nimic”, a declarat Grădinescu, citat de orangesport.ro.

Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al Universității Craiova, s-a declarat mulțumit de jocul celor două echipe din meciul de joi.

„Mi-a plăcut meciul, bravo tuturor. Au jucat cu un respect față de ei, de spectatori. Nu regretă spectatorul că a venit, Craiova a făcut o bună propagandă fotbalului. Sunt premise că duminică să fie un meci la fel de bun ca azi (n.r. - joi)”, a spus Aurel Țicleanu.

FOTO. Golul marcat de Daniel Bîrligea în U Craiova - FCSB 2-2

Basarab Panduru: „ S-ar putea ca FCSB să aibă mari probleme să între în play-off ”

Fostul internațional Basarab Panduru a făcut câteva precizări cu privire la meciul dintre U Craiova și FCSB care se va disputa duminică, în campionat.

„Urmează peste trei zile alt meci după care, dacă Craiova îl câștigă, s-ar putea ca FCSB să aibă mari probleme să între în play-off, mai ales, dacă celelalte echipe își câștigă meciurile.

Acum, să vedem dacă reușește Craiova și în meciul al doilea să își atingă obiectivul, să o pună în dificultate pe FCSB să între în play-off, dar nu cred că o să mai fie meciul de azi (n.r. - de joi).

Au și ei probleme, niște accidentări, lipsa lui Baiaram (n.r. - suspendat), Etim a jucat tot meciul, Assad schimbat, nu ai oameni noi trebuie să joci tot cu ei și cred că lucrurile se complică, dar vedem duminică”, a spus Basarab Panduru.

U Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, de această dată în campionat, în etapa 27. Partida va începe de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Basarab Panduru a comentat și ratarea mare a lui Octavian Popescu din minutul 77. Acesta a scăpat singur cu Isenko, a șutat la colțul lung, dar mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

„Eu cred că parcă a vrut ceva (n.r. - FCSB), la 2-1 a renunțat, te trezești la 2-2 și după îți pare rău de ocazia aia (n.r. - despre ocazia lui Tavi Popescu).

Înseamnă că îți bați joc de tine când nu ești titular, e o execuție de jucător mare, să faci pe latul exterior preluarea pe poziție viitoare. Ce a făcut acolo. La ocazia ratată eu cred că nu dă rău, dar o prinde pe vârf și nu apucă să facă mai mult”, a mai spus Panduru, conform sursei citate.

