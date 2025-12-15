- Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Mihai Lixandru (24 de ani), fundașul oaspeților, a marcat dintr-o pasă perfectă a lui Florin Tănase (30 de ani).
După eliminarea lui Daniel Șerbănică, din minutul 52, campioana României a forțat deschiderea scorului.
VIDEO. Mihai Lixandru, gol după o centrare perfectă a lui Florin Tănase
În minutul 61, Florin Tănase a executat un corner, la bara a doua, unde a apărut Mihai Lixandru.
Fundașul celor de la FCSB a plecat de la marginea careului, a fost scăpat din marcajul lui Andrei Dorobanțu.
Lixandru a reluat cu latul, fără preluare, la colțul scurt al porții ialomițenilor mingea trimisă de Florin Tănase. Portarul Robert Popa nu a putut interveni.
Florin Tănase, assist din greșeală la golul 2
Decarul „roș-albaștrilor” a fost decisiv și la golul de 2-0 marcat de Stoian. Fără voia lui însă, mingea respinsă de adversari l-a lovit și a ricoșat la tânărul său coleg, care a marcat din 9 metri.
Florin Tănase a marcat golul victoriei, în duelul contra celor de la Feyenoord, 4-3, în etapa #6 din faza principală a Europa League.
Până la duelul contra batavilor, vedeta lui FCSB nu mai contribuise la un gol de la sfârșitul lunii octombrie.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|20
|38
|3
|FC Botoșani
|20
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|U Cluj
|20
|30
|8
|UTA Arad
|20
|29
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|13
|Unirea Slobozia
|20
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|20
|11