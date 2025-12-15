Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Mihai Lixandru (24 de ani), fundașul oaspeților, a marcat dintr-o pasă perfectă a lui Florin Tănase (30 de ani).

După eliminarea lui Daniel Șerbănică, din minutul 52, campioana României a forțat deschiderea scorului.

VIDEO. Mihai Lixandru, gol după o centrare perfectă a lui Florin Tănase

În minutul 61, Florin Tănase a executat un corner, la bara a doua, unde a apărut Mihai Lixandru.

Fundașul celor de la FCSB a plecat de la marginea careului, a fost scăpat din marcajul lui Andrei Dorobanțu.

Lixandru a reluat cu latul, fără preluare, la colțul scurt al porții ialomițenilor mingea trimisă de Florin Tănase . Portarul Robert Popa nu a putut interveni.

Florin Tănase, assist din greșeală la golul 2

Decarul „roș-albaștrilor” a fost decisiv și la golul de 2-0 marcat de Stoian. Fără voia lui însă, mingea respinsă de adversari l-a lovit și a ricoșat la tânărul său coleg, care a marcat din 9 metri.

Florin Tănase a marcat golul victoriei, în duelul contra celor de la Feyenoord, 4-3, în etapa #6 din faza principală a Europa League.

Până la duelul contra batavilor, vedeta lui FCSB nu mai contribuise la un gol de la sfârșitul lunii octombrie.

2.500.000 de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

