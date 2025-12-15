Assist sclipitor VIDEO. FCSB a deschis scorul după o  centrare perfectă a lui Florin Tănase +60 foto
Centrarea lui Tănase din care Lixandru deschide scorul FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Assist sclipitor VIDEO. FCSB a deschis scorul după o centrare perfectă a lui Florin Tănase

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 22:51
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 23:01
  • Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Mihai Lixandru (24 de ani), fundașul oaspeților, a marcat dintr-o pasă perfectă a lui Florin Tănase (30 de ani).

După eliminarea lui Daniel Șerbănică, din minutul 52, campioana României a forțat deschiderea scorului.

VIDEO. Mihai Lixandru, gol după o centrare perfectă a lui Florin Tănase

În minutul 61, Florin Tănase a executat un corner, la bara a doua, unde a apărut Mihai Lixandru.

Fundașul celor de la FCSB a plecat de la marginea careului, a fost scăpat din marcajul lui Andrei Dorobanțu.

Lixandru a reluat cu latul, fără preluare, la colțul scurt al porții ialomițenilor mingea trimisă de Florin Tănase. Portarul Robert Popa nu a putut interveni.

Unirea Slobozia - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO (9).jpg
Unirea Slobozia - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (60 imagini)

Unirea Slobozia - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO (1).jpeg Unirea Slobozia - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO (2).jpeg Unirea Slobozia - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO (3).jpeg Unirea Slobozia - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO (4).jpeg Unirea Slobozia - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg
+60 Foto
labels.photo-gallery

Florin Tănase, assist din greșeală la golul 2

Decarul „roș-albaștrilor” a fost decisiv și la golul de 2-0 marcat de Stoian. Fără voia lui însă, mingea respinsă de adversari l-a lovit și a ricoșat la tânărul său coleg, care a marcat din 9 metri.

Florin Tănase a marcat golul victoriei, în duelul contra celor de la Feyenoord, 4-3, în etapa #6 din faza principală a Europa League.

Până la duelul contra batavilor, vedeta lui FCSB nu mai contribuise la un gol de la sfârșitul lunii octombrie.

2.500.000 de euro
este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Florin Tanase Unirea Slobozia fcsb superliga mihai lixandru
