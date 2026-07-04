Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
Mihai Rotaru l-a surclasat pe Gigi Becali FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 12:59
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 13:24
  • Universitatea Craiova își continuă marșul în fotbalul românesc, după ce a cucerit titlul și Cupa României. Oltenii sunt până acum de departe și campionii perioadei de mercato
  • În timp ce Gigi Becali doar s-a lăudat la TV cu posibilele transferuri și a avansat sume uriașe, Mihai Rotaru a cheltuit deja 4,9 milioane de euro pentru a aduce jucători
  • Diferența față de FCSB? 4,8 milioane de euro. De fapt, oltenii au cheltuit cu peste 4 milioane de euro mai mult decât toate celelalte echipe cu pretenții din Superligă
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Dacă la începutul verii Gigi Becali promitea că va domina din nou piața transferurilor, realitatea de până acum spune cu totul altceva. În timp ce patronul FCSB s-a limitat la a vorbi despre transferuri de două sau chiar trei milioane de euro, un alt club și-a surclasat rivalele.

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Mihai Rotaru visează la un parcurs european lung și a trecut rapid la fapte. U Craiova, campioana ultimului sezon, a investit deja 4,9 milioane de euro în cinci transferuri, un record pentru olteni de la venirea în Liga 1.

Ce jucători a adus Universitatea Craiova:

  • Răzvan Sava - 2,5 milioane de euro
  • Simon Elisor - 1,5 milioane de euro
  • Ronaldo Webster - 400.000 de euro
  • Heri Tavares - 500.000 de euro
  • Alexandru Maxim - liber de contract

Mai mult de atât, oltenii nu au fost nevoiți să-și „sacrifice” vedetele pentru a finanța această campanie. Craiova și-a păstrat nucleul echipei și nu a încasat niciun euro din vânzarea vreunui jucător. Cu toate acestea a decis să „spargă banca” și să investească masiv în lot.

A promis mult, n-a făcut aproape nimic

În oglindă, diferența dintre discurs și realitate este uriașă la FCSB. La începutul verii, Gigi Becali se lăuda și promitea fanilor o campanie de achiziții fără precedent în ultimii ani:

Eu pot da și două milioane, și trei milioane de euro pentru un atacant. Dar nu l-am găsit. Dacă găseam unul de 3 milioane, dădeam. La noi în țară nu ai pe cine să dai. Merită vreunul două milioane? Gigi Becali, finanțator FCSB

Însă transferurile tari au rămas însă doar la nivel declarativ. Până în acest moment, FCSB a adus un singur jucător, Ronny Labonne, pentru doar 100.000 de euro. Asta deși fosta campioană a României a încasat 3 milioane de euro de la Union Saint-Gilloise pentru căpitanul Darius Olaru.

Asta înseamnă că balanța financiară este una puternic pozitivă, însă acești bani nu sunt reinvestiți în lot. Cel puțin până acum.

Doar Dinamo și Rapid sunt sub FCSB

Practic, doar Dinamo și Rapid au cheltuit mai puțin decât FCSB în această perioadă de mercato. Diferența este că dinamoviștii nu au încasat niciun euro din transferul vreunui jucător, în vreme ce FCSB și-a alimentat conturile clubului cu trei milioane de euro, după plecarea lui Darius Olaru.

Ncii Rapid nu a investit în transferuri, însă a încasat 500.000 de euro pentru Tobias Christensen. Cele două rivale din București sunt singurele care se află în urma FCSB-ului. Dar ambele au adus mai mulți jucători. Într-adevăr, liberi de contract, fără să plătească sume de transfer pentru ei.

Clasamentul investițiilor din Superligă între echipele care au pretenții pentru titlu spune totul:

  • Universitatea Craiova - 4,9 milioane de euro
  • CFR Cluj - 250.000 de euro (clauza lui Marian Huja)
  • U Cluj - 125.000 de euro (clauza lui Andrei Coubiș)
  • FCSB - 100.000 de euro (Ronny Labonne)
  • Dinamo - 60.000 de euro (Răzvan Radu)
  • Rapid - 0 euro

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