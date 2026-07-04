Messi, devoratorul de recorduri Noi borne istorice atinse de starul argentinian după meciul cu Capul Verde

Lionel Messi (39 de ani) a atins noi borne istorice după duelul cu Capul Verde, 3-2 (d.prel) din 16-imile Campionatului Mondial.

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Deținătoarea trofeului a fost chinuită serios de Capul Verde, cea mai mică națiune calificată vreodată în fazele eliminatorii ale unui turneu final. Lionel Messi a fost din nou decisiv.

Lionel Messi, devoratorul de recorduri

Starul argentinian a deblocat tabela cu reușita din minutul 29.

Messi a devenit astfel singurul fotbalist din istorie care marchează șapte sau mai multe goluri în două ediții diferite ale Campionatului Mondial. A ajuns la 20 de reușite în șase participări la turneele finale!

7 - Lionel #Messi è diventato il primo giocatore nella storia della Coppa del Mondo FIFA a segnare sette o più gol in due diverse edizioni del torneo (2022 e 2026). Taumaturgico.#ArgentinaCapoVerde pic.twitter.com/Pf5Nvk4XrS — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 3, 2026

Câștigător de 8 ori al Balonului de Aur, fostul jucător de la Barcelona și PSG a centrat și la golul care a făcut diferența.

Inițial, FIFA îl creditase pe Cristian Romero ca autor al golului, ceea ce ar fi însemnat assistul cu numărul 9 pentru Messi din istoria Cupei Mondiale.

„La Pulga” l-ar fi depășit pe regretatul Diego Maradona, câștigător al competiției cu Argentina în anul 1986.

Forul mondial a revenit asupra deciziei și i-a atribuit reușita lui Nuno Borges, fundașul central al Capului Verde, care a atins cu mâna mingea trimisă spre poartă de Romero. Astfel, Messi a rămas cu 8 assisturi.

Lionel Messi, jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria CM

Totuși, starul lui Inter Miami a doborât un nou record. După meciul cu Capul Verde, Messi a ajuns la 30 de meciuri jucate la Campionatul Mondial. Cele mai multe din istorie!

30 - Lionel Messi llega a los 30 partidos jugados en Mundiales, siendo el primer futbolista en llegar a esta marca en la historia. Indeleble. pic.twitter.com/dECu1lemzu — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

Topul jucătorilor cu cele mai multe prezențe la CM:

Lionel Messi - 30 Cristiano Ronaldo - 26 Lothar Matthaus - 25 Miroslav Klose - 24 Manuel Neuer/Paolo Maldini/ Luka Modric - 23

Pentru Argentina urmează duelul cu Egipt din optimile de finală ale turneului. Partida este programată marți, de la ora 19:00 (ora României) și se vede în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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