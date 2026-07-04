- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joao Paulo (28 de ani), fotbalistul roș-albaștrilor care a încheiat aventura la Cupa Mondială alături de naționala Capului Verde.
- Capul Verde a fost eliminată de Argentina, scor 2-3 după prelungiri, în 16-imile competiției.
Joao Paulo a fost rezervă neutilizată în fața campioanei mondiale.
Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la Mondial
Înainte de meciul cu Argentina, oficialul FCSB-ului a explicat că Joao Paulo va primi o vacanță de 15 zile înainte să revină la echipa de club.
„N-am mai întâlnit o situaţie de genul ăsta să vrei ca un jucător să vrei să nu aibă succes, că ne gândim la noi. Glumesc, că ar fi o performanţă prea mare pentru el şi o să-i ţinem pumnii
Intervine burnout-ul (n.r. - epuizarea) dacă îl lăsăm o săptămână sau 10 zile. Aţi văzut că inclusiv pe jucătorii de la naţională i-am lăsat în plus.
Mulţumesc federaţiei că a amânat cu o săptămână începerea sezonului, că aveam probleme foarte mari altfel”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Joao Paulo, folosit de Capul Verde și pe postul de fundaș stânga, a fost unul dintre reprezentanții Superligii la Cupa Mondială.
Naționala sa a fost una dintre surprizele turneului, după ce a trecut de faza grupelor, în premieră, într-o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită.
Minutele jucate de Joao Paulo la Cupa Mondială
- Spania - Capul Verde 0-0: a intrat pe teren și a jucat 14 minute
- Capul Verde - Uruguay 2-2: nu a fost utilizat
- Arabia Saudită - Capul Verde 0-0: a fost titular și a jucat 90 de minute
- Argentina - Capul Verde 3-2: nu a fost utilizat