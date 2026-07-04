Vacanță după Mondial Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la CM 2026, cu naționala Capului Verde
Joao Paulo. Foto: Imago
Superliga

Vacanță după Mondial Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la CM 2026, cu naționala Capului Verde

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 12:07
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joao Paulo (28 de ani), fotbalistul roș-albaștrilor care a încheiat aventura la Cupa Mondială alături de naționala Capului Verde.
  • Capul Verde a fost eliminată de Argentina, scor 2-3 după prelungiri, în 16-imile competiției.
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Joao Paulo a fost rezervă neutilizată în fața campioanei mondiale.

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Câte zile libere primește Joao Paulo, după participarea la Mondial

Înainte de meciul cu Argentina, oficialul FCSB-ului a explicat că Joao Paulo va primi o vacanță de 15 zile înainte să revină la echipa de club.

„N-am mai întâlnit o situaţie de genul ăsta să vrei ca un jucător să vrei să nu aibă succes, că ne gândim la noi. Glumesc, că ar fi o performanţă prea mare pentru el şi o să-i ţinem pumnii

Intervine burnout-ul (n.r. - epuizarea) dacă îl lăsăm o săptămână sau 10 zile. Aţi văzut că inclusiv pe jucătorii de la naţională i-am lăsat în plus.

Mulţumesc federaţiei că a amânat cu o săptămână începerea sezonului, că aveam probleme foarte mari altfel”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

17 meciuri
a jucat Joao Paulo pentru FCSB în sezonul 2025-2026. Noul sezon al Superligii începe pe 17 iulie, iar roș-albaștrii o vor întâlni pe FC Argeș în prima etapă, de la ora 21:30

Joao Paulo, folosit de Capul Verde și pe postul de fundaș stânga, a fost unul dintre reprezentanții Superligii la Cupa Mondială.

Naționala sa a fost una dintre surprizele turneului, după ce a trecut de faza grupelor, în premieră, într-o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Minutele jucate de Joao Paulo la Cupa Mondială

  • Spania - Capul Verde 0-0: a intrat pe teren și a jucat 14 minute
  • Capul Verde - Uruguay 2-2: nu a fost utilizat
  • Arabia Saudită - Capul Verde 0-0: a fost titular și a jucat 90 de minute
  • Argentina - Capul Verde 3-2: nu a fost utilizat
Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago
Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago

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