Blănuță, donație pentru Ucraina FOTO. Atacantul le-a făcut pe plac fanilor lui Dinamo Kiev: „Asta vreau să demonstrez"

15.10.2025, ora 10:17
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 10:17
  • În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Vladislav Blănuță (23 de ani), jucătorul lui Dinamo Kiev, a anunțat că a donat o sumă importantă de bani armatei ucrainene.

După transferul la Dinamo Kiev, atacantul a intrat rapid în dizgrația fanilor, din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare din perioada când juca în România.

Vladislav Blănuță, donație pentru armata din Ucraina

Acum, jucătorul român a anunțat că a donat 700.000 de grivne (aproximativ 73.600 de lei) armatei ucrainene pentru a demonstra că sprijină forțele armate din țara unde joacă.

FOTO: Instagram @vlad.blanuta
FOTO: Instagram @vlad.blanuta

Blănuță a avut și un mesaj pentru ucraineni. Fanii lui Dinamo Kiev îi ceruseră să doneze primul său salariu lunar, aproximativ 42.000 de euro, pentru a-l ierta.

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales din punct de vedere psihologic. Am fost acuzat de lucruri care nu mă definesc.

Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum vreau să demonstrez că am vorbit serios.

Nu încerc să câștig aprobarea nimănui, fac acest lucru din sinceritate și sunt mândru de asta”, a transmis atacantul lui Dinamo Kiev pe Instagram.

Reacția ucrainenilor după donația lui Blănuță

Gestul lui Vladislav Blănuță pentru armată a fost observat și de presa din Ucraina, care a notat:

„Fotbalistul de la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, a anunțat că a donat salariul său armatei Ucrainei, arătând un cec în valoare de 700.000 de grivne”, au scris cei de la sport.ua.

Nici football24.ua nu a trecut cu vederea gestul românului: „Blănuță a adus dovezi pentru ajutorul acordat armatei ucrainene – controversatul atacant al echipei Dinamo Kiev a publicat un cec cu o donație considerabilă”.

2.67 milioane de euro
a plătit Dinamo Kiev pentru a-l cumpăra pe Vladislav Blănuță de la FC U Craiova. Oltenii au păstrat și 20% dintr-un viitor transfer al atacantului

Blănuță a debutat în tricoul echipei din Kiev la începutul lunii septembrie. Acesta a jucat 45 de minute în amicalul cu formația din liga secundă, FC Lisne. Acel meci a fost câștigat cu 4-0 de echipa românului.

Atacantul a jucat până acum în 6 meciuri oficiale pentru Dinamo Kiev și a bifat, în total, 242 de minute.

