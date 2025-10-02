Duelul prăbușirii FCSB  Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous? +21 foto
FCSB - YOUNG BOYS 0-2
Europa League

Duelul prăbușirii FCSB Concluzii de la masa presei după un eșec total. Crețu, sufocat de Monteiro. Unde era Charalambous?

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 21:48
  • FCSB - YOUNG BOYS 0-2. Elias Charalambous știa că scânteia jocului elvețian e pe extreme, dar nu a protejat deloc faza defensivă. 
  • Antrenorul l-a abandonat pe Crețu într-un duel unu la unu cu Monteiro, neajutat de nimeni. Acolo s-a pierdut meciul din Europa League.

Poți să te aperi aproape un meci întreg și să câștigi în Olanda, 1-0 cu Go Ahead. Și cu Târnovanu excelent, și cu noroc, la startul Europa League.

Poți repeta acest scenariu și acasă, în fața lui Young Boys? Să mizezi numai pe contraatac?

Pentru a reuși încă o dată, FCSB chiar avea nevoie de o defensivă-zid. De marcaj, de dublaj, de atenție mare, de spații închise, să nu permită lansările în profunzime ale elvețienilor.

Se știa că adversarii sunt puternici pe extreme și că jocul antrenorului Giorgio Contini are ca scânteie explozia pe aripi și centrările înapoi, în careu, gata de finalizare. Nu s-a făcut nimic pentru blocarea acestui joc.

Duelul Crețu - Monteiro, pierdut complet de fundașul dreapta

Până la pauză, punctul nevralgic al lui FCSB a fost Crețu. Mai exact, duelul său eșuat, pierdut complet în fața lui Moreiro.

Fundașul dreapta nu a existat umăr la umăr cu Monteiro. Extrema galben-negrilor l-a driblat, l-a depășit în viteză, a fost mereu numărul unu, permanent peste el fizic, tehnic, tactic.

Din primul minut era limpede uriașa diferență dintre cei doi. De acolo a plecat prăbușirea apărării roș-albastre. A întregii echipe!

Toate ocaziiile lui Young Boys, până la pauză, au fost declanșate de Monteiro. Dacă nu declanșate, finalizate de Monteiro. Și au mai fost trei-patru-cinci în afara celor două goluri.

Două goluri Monteiro. Și lipsa de reacție a lui Charalambous

Ambele goluri ale oaspeților l-au avut pe Monteiro în prim-plan.

După 11 minute, a centrat fundașul dreapta Janko, mingea a străbătut careul nostru dintr-o parte în alta și Monteiro a șutat direct, la colț.

La al doilea, în minutul 36, pasă filtrantă, decisivă, verticală, printre Crețu și Ngezana. Ambii survolați de Monteiro, care a șutat inteligent.

Și a mai fost ceva deranjant în prima repriză. Lipsa de reacție a lui Elias Charalambous.

Antrenorul nu l-a dublat nicio clipă pe Crețu. L-a lăsat singur, unu la unu cu Monteiro. Nu avea nicio șansă fără dublaj. L-a abandonat.

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

FCSB, lipsă de forță și de precizie în atac

Pentru ofensivă, FCSB a mizat doar pe contre, tranziții, momente de joc la care e foarte bună. Plus faze fixe.

Dar nu a fost suficient. Uneori, presingul avansat a ajutat, campionii au recuperat mingea sus și au pătruns în careu. Însă lipsa de forță a lui Tavi Popescu și lipsa de precizie a tuturor celorlalți i-au împiedicat să concretizeze.

Pe acest fond, elvețienii reintrau în posesie și ajungeau foarte simplu și foarte repede în suprafața noastră de pedeapsă. Și era iar pericol.

Toate schimbările ofensive. Nimic de protecție. Risc total și eșec total

Trei schimbări la pauză, aproape tradițional la FCSB. Nicio înlocuire de protecție. Toate ofensive:

- Thiam cu Olaru, Miculescu cu Cisotti, Alibec cu Bîrligea. Nimic de protecție.

În minutul 60, a intrat și Politic în locul lui Tavi Popescu. Cinci din cinci modificări (Edjouma părăsise terenul în prima repriză, accidentat; a apărut atunci Tănase).

A rămas o jumătate de oră în care nici dacă se accidenta cineva nu se mai putea schimba ceva. Cu atât mai puțin tactic.

La cum se juca, FCSB nu putea înscrie decât la o greșeală majoră a lui Young Boys. N-a marcat.

Putea fi mai rău. S-a terminat 0-2. O lecție pentru Charalambous. Pentru FCSB.

Young Boys Berna europa league fcsb elias charalambous Joel Monteiro
