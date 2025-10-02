Edjouma s-a rupt FOTO. Dezastru pentru FCSB: schimbare în minutul 13! Elvețienii au profitat rapid de ghinionul campioanei

FCSB - Young Boys. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul campioanei României, a fost înlocuit în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională.

Motivul pentru care Elias Charalambous (45 de ani) a efectuat această modificare, în rândurile de mai jos.

FCSB și Young Boys s-au întâlnit în cea de-a doua etapă a fazei principale din Europa League.

Malcom Edjouma, înlocuit după 9 minute în FCSB - Young Boys

Mijlocașul francez al „roș-albaștrilor” a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 9, fiind înlocuit de către Florin Tănase.

Edjouma a acuzat probleme medicale, prăbușindu-se pe gazon, la mijlocul terenului. Acesta a solicitat îngrijiri medicale, verdictul medicilor fiind acela că jucătorul nu mai poate continua să joace.

El a părăsit terenul în minutul 9, Florin Tănase fiind introdus pe gazon 4 minute mai târziu, după ce a efectuat o scurtă încălzire la marginea terenului.

În momentele în care FCSB a jucat cu un om în minus, elvețienii au profitat de superioritatea numerică și au deschis scorul în minutul 11, grație golului marcat de Joel Monteiro.

FCSB - Young Boys, echipele de start

FCSB : Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec

: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec Rezerve : Udrea, Zima, Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic

: Udrea, Zima, Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Young Boys : Keller - Hadjam, Benito (cpt.), Lauper, Janko - Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males - Gigovic, Bedia

: Keller - Hadjam, Benito (cpt.), Lauper, Janko - Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males - Gigovic, Bedia Rezerve : Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith

: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith Antrenor : Giorgio Contini

: Giorgio Contini Stadion : Arena Națională, București

: Arena Națională, București Arbitru: Mohammed Al-Hakim / Asistenți: Mehmet Culum şi Fredrik Klyver (toți din Suedia) / Camera VAR: Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia) / Rezervă: Joakim Ostling (Suedia)

