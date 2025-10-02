Căpitan-surpriză la FCSB! Cine poartă banderola la partida cu Young Boys » Nimeni nu se aștepta

FCSB va avea un căpitan surpriză în această seară, la partida cu Young Boys Berna.

FCSB și Young Boys Berna se întâlnesc în etapa #2 a grupei XXL din Europa League. Va fi prima partidă a roș-albaștrilor pe teren propriu în această fază a competiției.

FCSB a debutat cu dreptul în actualul sezon de Europa League, după ce a reușit să o învingă pe Go Ahead Eagles în prima etapă, scor 1-0.

Căpitan surpriză la FCSB! Eroul din Olanda va purta banderola

La partida cu Young Boys, banderola de căpitan a celor de la FCSB va fi purtată de David Miculescu.

Această decizie vine ca urmare a absențelor din primul 11 ale lui Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut. Cei trei se află pe banca de rezerve și ar putea intra pe teren în repriza secundă.

David Miculescu a evoluat în 18 partide în acest sezon pentru FCSB, reușind să înscrie de 4 ori și să ofere 2 pase decisive.

În primul meci din grupa principală a Europa League, Miculescu a marcat golul decisiv care i-a adus campioanei României victoria contra celor de la Go Ahead Eagles. El a mai marcat la meciul retur cu Drita din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, dar și cu Inter d'Escaldes, în turul 2.

În play-off-ul pentru Europa League, Miculescu a oferit o pasă de gol la partida tur cu Aberdeen, atunci când FCSB a remizat în Scoția, scor 2-2. În retur, campioana s-a impus cu 3-0.

FCSB - Young Boys, echipele de start

FCSB : Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec

: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec Rezerve : Udrea, Zima, Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic

: Udrea, Zima, Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Young Boys : Keller - Hadjam, Benito (cpt.), Lauper, Janko - Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males - Gigovic, Bedia

: Keller - Hadjam, Benito (cpt.), Lauper, Janko - Monteiro, Fernandes, Raveloson, Males - Gigovic, Bedia Rezerve : Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith

: Lindner, Marzino, Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Mambwa, Smith Antrenor: Giorgio Contini

