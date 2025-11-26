Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a povestit cum a primit o propunere pentru a truca un meci, atunci când echipa sa evolua în Liga 2.

Conducătorul de la FC Botoșani a adus aminte de un episod din sezonul 2008/2009, atunci când i-a fost propus să aranjeze un meci cu cei de la Ceahlăul Piatra Neamț, în liga secundă.

La acel moment, antrenor la FC Botoșani era chiar Leo Grozavu, tehnician alături de care moldovenii au ajuns chiar pe primul loc în Liga 1, în acest sezon. Grozavu nici măcar nu a vrut să audă de un posibil aranjament.

Valeriu Iftime: „Grozavu a fugit și nu l-a mai găsit nimeni”

GOLAZO.ro: Cine v-a căutat vreodată pentru blat? În fotbal s-a întâmplat asta sau în politică?

Valeriu Iftime: În fotbal, da. Eram în liga a doua și jucam cu Piatra-Neamțul (n.r. Ceahlăul).

Și vi s-a propus?

Da, da. Dar era Leo (n.r. Grozavu) și a fugit în pădure când a auzit. A fugit și nu l-a mai găsit nimeni. (se amuză)

Erați la bătaie cu Ceahlăul să promovați?

Era o propunere de genul „tu bați în Cupă și mie îmi lași meciul din campionat”, știți? Că ei voiau să promoveze.

Cine era pe-atunci la Ceahlăul? Gheorghe Ștefan? Sau cine decidea?

Păi, cine putea fi dacă nu el? Dar eu nu eram cu ei. Eram cu Cornel Șfaițer, care era prietenul meu, și i-am zis „băi, Cornele, nu mă bag aici, că e greu tare, socotelile sunt complicate”. „Băi, Valeriu, dacă Leo …”. Ce Leo? A fugit, nu i-a mai trebuit nimic. „Da’ nu-l puteți stăpâni pe ăsta?”. Păi, cum să-l stăpânesc pe Leo Grozavu?

Asta vă spunea Ștefan?

Da, da. „Bă, da’ cine-i ăsta, bă?”.

Așa, în prima ligă nu s-a întâmplat, nu? Să vă bată cineva vreun apropo.

Nu, Doamne-Ferește.

Dar credeți că mai sunt? Sau ați avut dubii la vreun meci?

Nu, niciodată. Cred doar că au mai fost jocuri aranjate de fotbaliști.

La pariuri?

Da. Să parieze fotbaliștii...

Meciul la care se referă Iftime este FC Botoșani - Ceahlăul din 4 octombrie 2008. Gazdele au câștigat cu 2-1, la nemțeni era antrenor Florin Marin.

În retur (aprilie 2009), Ceahlăul a învins cu 4-0 și, la capătul sezonului, a promovat de pe primul loc în Divizia A. FC Botoșani a terminat acel campionat pe locul 5.

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

