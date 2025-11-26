Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci”

Cinci cluburi din top 5 vin să vadă Steaua Roșie - FCSB, iar Olaru și Bîrligea sunt printre jucătorii urmăriți.

Impresarul Zvonko Milojkovic îi dă un sfat lui Olaru pentru meciul de joi seară .

Totodată acesta știe care e marea greșeală făcută de Gigi Becali în această vara și care e problema fotbalistului român, în general.

Doi dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, Darius Olaru și Daniel Bîrligea, vor fi urmăriți de scouteri străini la meciul cu Steaua Roșie din Europa League.

Dezvăluirea îi aparține lui Zvonko Milojkovic, un impresar cu o activitate îndelungată pe piața românească, care a vorbit într-un interviu pentru GOLAZO.ro despre interesul a cinci cluburi din străinătate pentru cei doi fotbaliști ai FCSB.

Avertisment pentru Olaru

Agentul, care a colaborat de-a lungul timpului cu fotbalul românesc și are o relație apropiată cu patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că la partida de la Belgrad vor sosi echipe de scouting din campionate puternice, inclusiv din Italia și Anglia:

„Bîrligea e atipic fotbalistului român. E bătăios, face presing, are o atitudine bună. Se vede că e crescut afară. Și Olaru e un jucător foarte bun, însă mâine să lase văicărelile, statul pe jos. Oamenii ăia vin să vadă fotbal, nu altceva. Nu vă pot spune cluburile, dar sunt din top 5 campionate”.

FOTO. Imagini de la stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad

„Becali trebuia să vândă jucătorii”

Tot în cadrul discuției, Milojkovic a analizat și relația complicată dintre el și patronul FCSB, colaborare care, de fiecare dată, s-a încheiat în dezavantajul clubului, în opinia impresarului, tocmai din cauza orgoliilor patronului.

„În cazul lui Martinovic, pentru că juca fundaș de bandă, ceea ce nu îi convenea, am decis să încheiem. Mai avea un an de contract, am convenit cu Gigi să îi plătească o lună și să îl lase să plece. A mers la palat și a rezolvat. Asta i-a convenit”.

Mai dur a fost episodul transferului lui Bogdan Planic, pentru care FCSB a ratat un profit considerabil:

„A venit pe 300.000 de euro și a plecat gratis, deși Gigi tot țipa că vrea două milioane. I-am spus că îl va pierde liber. Am avut ofertă de un milion, dar nu a vrut să îl dea. Până la urmă l-a pierdut liber”.

Impresarul consideră că Becali repetă aceleași erori de strategie în piața transferurilor, mizând pe cazuri izolate care nu se pot transforma în regulă:

„El crede că ce s-a întâmplat cu Planic va merge mereu. A fost un caz atipic. L-a luat pe 400.000 de mii doar pentru că avea o clauză pentru că venise liber. Acum ia doar ce jucător vede și aruncă bani pe fereastră. Gigi visează cai verzi pe pereți și când cere sumele alea pe jucători. Dacă Bîrligea dă 2 goluri joi, 50 de milioane o să fie prețul lui în mintea lui Gigi. Așa face cu toți!”.

În viziunea lui Zvonko, FCSB ar fi trebuit să facă o restructurare a lotului, vânzând jucătorii când aveau cotă maximă, după al doilea titlu la rând și calificarea în fazele finale din Europa League:

„Acum trebuia să vândă 6-7 jucători, să ia bani și să aducă sânge proaspăt. Îi ține până la 27-28 de ani, cine îi mai ia? Putea să îi vândă pe Șut, Olaru, Târnovanu, alții… Dar de la Gigi nu pleci ușor.

Nu înțeleg de ce mai acceptă jucătorii să meargă acolo. Jucătorii de azi nu mai vor să rămână. Vor să plece, de asta au și rezultatele astea”.

„ Uită-te cum arată Tavi Popescu”

Discuția a atins și problema generală a fotbalistului român, care în opinia agentului nu muncește suficient comparativ cu jucătorii sârbi:

„Uită-te la Octavian Popescu, e plin de talent, dar uită-te cum arată, cât e de slab.

Sârbii nu se opresc la antrenament. Ei fac suplimentar în sală. Octavian parcă e un copil! Nu mai e de ajuns un antrenament și gata. Așa arăta și Florin Tănase înainte să plece. Nu e normal”.

VIDEO. Imagini GOLAZO.ro din Belgrad. Cum arată stadionul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport