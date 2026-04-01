„Ceilalți sunt amatori” Declarație jignitoare a președintelui Federației Italiene de Fotbal, după ratarea calificării la CM 2026: „Sunt angajați la stat”
„Ceilalți sunt amatori" Declarație jignitoare a președintelui Federației Italiene de Fotbal, după ratarea calificării la CM 2026: „Sunt angajați la stat"

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 16:35
  • Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene de Fotbal, a venit cu o declarație șocantă după eliminarea de la barajul pentru CM 2026.

Italia a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un Campionat Mondial, după ce a fost învinsă de Bosnia în finala barajului, după 1-1, respectiv 4-1 la loviturile de departajare.

Gabriele Gravina: „Fotbalul e un sport profesionist, celelalte sunt de amatori”

Întrebat de ce Italia performează la alte sporturi, însă la fotbal nu reușește să se impună în astfel de momente, șeful federației a oferit un răspuns incredibil:

„Fotbalul este un sport profesionist, celelalte sunt de amatori. Se pot face alegeri diferite, cum ar fi implicarea tinerilor în echipele de tineret pentru propriile turnee.

Celelalte sunt sporturi de stat, la fel ca sporturile de iarnă. Cu excepția Ariannei Fontana, toți sunt angajați ai statului.

Știm că ne aflăm într-o perioadă de mare criză și este, de asemenea, la latitudinea zonei politice să reflecteze asupra acestui lucru. Aș dori o singură măsură care să ne ajute să creștem. Există regulamente care te împiedică să iei anumite decizii. Evident, suntem blocați.

Responsabilitatea îmi aparține, mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea, așa cum am făcut și în această seară (n.r. - marți), dar ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să afecteze ceea ce au realizat băieții, care merită un mare respect în această seară”, a declarat Gabriele Gravina, potrivit gazzetta.it.

Gabriele Gravina: „Pe Gattuso l-am rugat să rămână”

În plus, Gravina a transmis că plănuiește să meargă în continuare pe mâna actualului selecționer.

„L-am rugat să rămână, este un antrenor grozav. Nu ați văzut momentul de mare umanitate din vestiar, dintre el și băieții. E multă armonie. Au fost eroici, au dat totul. Acum, voi puteți face evaluările voastre, dar zona tehnică trebuie protejată”, a mai spus Gravina.

Cât despre o eventuală plecare a sa, președintele a transmis: „Există o ședință a Consiliului Federal, care este în măsură să facă astfel de evaluări. L-am convocat pentru săptămâna viitoare. Vom face evaluările intern. Înțeleg că mi se cere demisia constant, m-am obișnuit cu asta în ultima vreme, dar deciziile vor fi luate acolo”.

