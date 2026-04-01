Mesaj pentru Lucescu Jucătorii naționalei au afișat un banner uriaș la meciul cu Slovacia

SLOVACIA - ROMÂNIA. Jucătorii echipei naționale au afișat un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României.

Mircea Lucescu nu a fost prezent al Bratislava alături de jucători, el aflându-se în spital, după ce duminică dimineața i s-a făcut rău la antrenament, a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculară și internat la Spitalul Universitar.

Mesajul afișat de jucătorii naționalei pentru Mircea Lucescu

La partida de la Bratislava, jucătorii naționalei noastre au intrat pe teren alături de un banner imens, prin care i-au transmis un mesaj lui Mircea Lucescu.

Pe banner a fost afișat textul: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”.

Înaintea partidei, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a mulțumit lui Mircea Lucescu pentru perioada petrecută ca antrenor al echipei naționale:

„Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumate, în 2024”.

