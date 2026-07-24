FRF, inovație pentru tinerii jucători Cum încearcă forul condus de Răzvan Burleanu să le găsească mai ușor echipe fotbaliștilor

Federația Română de Fotbal a introdus o nouă funcționalitate prin care cluburile își pot face mai ușor vizibili tinerii jucători disponibili pentru împrumut.

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Fotbaliștii pot fi listați pe platforma „Hai la Fotbal”, astfel încât să poată fi găsiți mai ușor de echipele interesate să-i transfere temporar.

FRF, inovație pentru tinerii jucători

Măsura este gândită în special pentru jucătorii care nu au suficient spațiu la echipele lor și au nevoie de minute în meciuri oficiale.

În același timp, cluburile care caută întăriri pe anumite posturi pot vedea mai ușor ce fotbaliști sunt disponibili pentru un transfer temporar.

Reprezentanții cluburilor trebuie să selecteze în Football Connect jucătorii disponibili pentru împrumut, iar aceștia vor fi listați automat pe platforma „Hai la Fotbal”, în secțiunea „Oportunități de Dezvoltare”, conform frf.ro.

34 de jucători aflați sub formă de împrumut au evoluat pentru echipele din Superliga în stagiunea trecută

Aceștia au adunat, în total, 365 de apariții și au marcat 25 de goluri pentru echipele lor.

Metaloglobus a avut 7 jucători împrumutați în sezonul anterior: Robert Bădescu, Moses Abbey, Aboubacar Camara, David Irimia, Giovani Ghimfuș, Alexandru Irimia și Alexandru Țîrlea. Împreună, aceștia au marcat doar 3 goluri.

UTA Arad a profitat cel mai mult de jucătorii împrumutați la capitolul goluri. Aceștia au marcat împreună de 10 ori.

Marius Coman,

Luka Gojkovic,

Laurențiu Vlăsceanu,

David Barbu,

Flavius Iacob,

Mark Țuțu

Dintre echipele care au evoluat în play-off-ul sezonului trecut, Rapid a avut trei jucători împrumutați: Leo Bolgado, Daniel Paraschiv și Franz Stolz.

U Cluj a avut doi, Omar El Sawy și Andrei Coubiș, în timp ce Universitatea Craiova l-a avut pe Luis Paradela, iar CFR Cluj pe Marian Huja.

Până acum, pe platformă, la categoria jucătorilor profesioniști sunt listați doar patru fotbaliști:

Constantin Sebastian Iordache (CSM Săcele, 26 de ani)

Robert Alexandru Dalea (Nera Bogodinț, 24 de ani)

Alexandru Ioan Lazăr (Viitorul Sântimbru, 35 de ani)

Ioan Luca Popa (CSM Reșița, 17 ani)

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