Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre rezultatele înregistrate de echipele românești în această săptămână, în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League.

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U Craiova (Liga Campionilor), FCSB, CFR Cluj și U Cluj (Conference League) sunt reprezentantele României în acest sezon în cupele europene.

Din păcate, în prima manșă a turului 2 preliminar din aceste competiții, echipele nu au obținut nicio victorie: 2 egaluri și 2 înfrângeri.

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FCSB a suferit un eșec surprinzător în fața celor de la Auda, scor 2-3, în meciul de joi de pe stadionul Ghencea.

Daniel Pancu ar fi abordat altfel duelul cu Auda, ținând cont de jucătorii ofensivi pe care îi are clubul din Letonia.

„La FCSB a fost un accident, cu siguranță. Nu știu cum au tratat jocul, dar la ce jucători aveau letonii în atac, eu mi-aș fi luat alte măsuri.

Ei au mai pățit asta”, a declarat Daniel Pancu la conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani.

De cealaltă parte, CFR Cluj și U Cluj au remizat cu Alashkert (1-1), respectiv Brann (2-2). Despre aceste meciuri, Daniel Pancu a spus:

„La CFR se simt alte probleme, dar tot au făcut un joc solid și cred că se vor califica.

U Cluj nu cred că poate… Doar să rateze foarte mult (n.r. cei de la Brann) și ei să aibă un portar într-o zi foarte mare. Nu cred că poate emite pretenții la calificare. Șansele sunt foarte mici”.

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Daniel Pancu: „Cred că FCSB merge mai departe”

Tehnicianul Rapidului consideră că, după aceste rezultate, ar trebui tras un semnal de alarmă în fotbalul românesc.

„Cred că FCSB merge mai departe, CFR merge mai departe, dar oricum e un semnal clar că undeva…

Eu am fost trei ani selecționer (n.r. la naționalele U20 și U21) și e o diferență de intensitate. Nu ești intens în acțiunile tale cu și fără minge, nu duci mulți oameni la finalizare sau nu te aperi cu toată echipa, fotbalul a evoluat foarte mult.

Sunt țări care nu mai sunt ce erau odată, nici noi nu mai suntem ce eram odată, dar poate e mai bine că s-a întâmplat lucrul acesta aseară (n.r. joi)”, a încheiat Daniel Pancu.

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