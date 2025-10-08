Nicolescu vs. Angelescu Continuă contrele între marile rivale:  „Nu e problema clubului Dinamo că e un război la Rapid”

Continuă schimbul de replici, de la distanță, între Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, și Victor Angelescu, președintele de la Rapid.

Tensiunile au pornit după ce Nicolescu i-a acuzat pe giuleșteni că nu au răspuns solicitării dinamoviștilor.

Deși are obligația să aloce măcar 5% din capacitatea stadionului, Dinamo s-a arătat dispusă să ofere o peluză întreagă fanilor rapidiști la derby-ul de pe Arena Națională, cu condiția ca și meciul următor, cu Rapid gazdă, să se joace pe cea mai mare arenă a țării.

Nicolescu, mesaj clar pentru Angelescu: „Nu e problema clubului Dinamo că e un război la Rapid”

Victor Angelescu a spus că Rapid nu a primit nicio propunere oficială și l-a criticat pe oficialul „câinilor” pentru atitudinea sa. Acum, Nicolescu a replicat:

„Îl rog pe domnul Angelescu să fie un pic mai atent la declarații și față de mine, și față de clubul Dinamo. Eu nu mint și nu e interesul nostru. Nu ne dăm mari și nici nu facem pe deștepții. Am vorbit acum o săptămână cu Mihail Marian (n.r. director juridic la Rapid).

I-am spus despre reciprocitate, a rămas că vorbește la nivelul «board-ului» (n.r. - al conducerii) la Rapid și va veni cu un răspuns ca să putem să mergem mai departe, să facem actele.

Faptul că nu se vorbește și că nu se comunică în interiorul clubului Rapid nu e problema clubului Dinamo.

Îl rog pe domnul Angelescu să nu mai facă aprecieri de genul ăsta pentru că sunt exagerate și să-și ia informațiile din club”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Dacă există un război în interiorul clubului și nu se comunică între Mihail Marian și Victor Angelescu nu e problema clubului Dinamo. Noi, și anul trecut, tot cu Mihail Marian am vorbit ca să facem protocolul. Era normal ca tot cu el să vorbim și anul ăsta Andrei Nicolescu

Derby-ul Dinamo – Rapid este programat pe 19 octombrie, pe Arena Națională, în cadrul etapei #13 din Superliga.

Ambele formații se află în lupta pentru podium: Rapid are 25 de puncte, iar Dinamo 23.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce a spus Victor Angelescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”

„Eu am spus foarte clar de la început că respect clubul Dinamo foarte mult. Este un club extrem de important.

Îl respect și pe domnul Nicolescu, fiind președintele clubului Dinamo, și ce a fost în trecut rămâne între noi, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri.

Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai suspusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns și așteptăm acum să vedem că s-ar putea să nu vrea» și să creeze o chestie de asta ca și cum tu ești undeva mai sus. Nu mi se pare ok, mai ales că ar trebui să ne respectăm.

Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun.

Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială. După care noi am ieșit. Ați văzut reacția ofițerului de securitate.

Azi când m-am suit în mașină s-a trimis propunerea, la 20:30. Deci nu e normal ca tu să spui că tu de 4-5 zile n-ai primit răspuns când n-ai întrebat pe nimeni relevant din club.

Și vii și spui că «noi am trimis către Rapid și Rapid nu vrea să ne răspundă». Cumva să pară că Rapid se gândește dacă să joace, să nu joace, ce frumos ar fi să joace.

Vreau să lămuresc lucrurile foarte clar. Am spus-o de la început că Rapid dorește și va juca meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională.

O spun din nou ca să audă și domnul Nicolescu și suporterii Rapidului și suporterii lui Dinamo.

Hai să încercăm să nu dăm bine la suporterii noștri și să părem că uite ce șmecheri suntem noi și cum sunt alții. Sper ca propunerea trimisă să fie normală, echidistantă” a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

