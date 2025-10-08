Nicolescu vs. Angelescu Continuă contrele între marile rivale:  „Nu e problema clubului Dinamo că e un război la Rapid”
Andrei Nicolescu. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

Nicolescu vs. Angelescu Continuă contrele între marile rivale: „Nu e problema clubului Dinamo că e un război la Rapid”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 16:17
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 16:17

Deși are obligația să aloce măcar 5% din capacitatea stadionului, Dinamo s-a arătat dispusă să ofere o peluză întreagă fanilor rapidiști la derby-ul de pe Arena Națională, cu condiția ca și meciul următor, cu Rapid gazdă, să se joace pe cea mai mare arenă a țării.

„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură
Citește și
„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură
Citește mai mult
„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură

Nicolescu, mesaj clar pentru Angelescu: „Nu e problema clubului Dinamo că e un război la Rapid”

Victor Angelescu a spus că Rapid nu a primit nicio propunere oficială și l-a criticat pe oficialul „câinilor” pentru atitudinea sa. Acum, Nicolescu a replicat:

„Îl rog pe domnul Angelescu să fie un pic mai atent la declarații și față de mine, și față de clubul Dinamo. Eu nu mint și nu e interesul nostru. Nu ne dăm mari și nici nu facem pe deștepții. Am vorbit acum o săptămână cu Mihail Marian (n.r. director juridic la Rapid).

I-am spus despre reciprocitate, a rămas că vorbește la nivelul «board-ului» (n.r. - al conducerii) la Rapid și va veni cu un răspuns ca să putem să mergem mai departe, să facem actele.

Faptul că nu se vorbește și că nu se comunică în interiorul clubului Rapid nu e problema clubului Dinamo.

Îl rog pe domnul Angelescu să nu mai facă aprecieri de genul ăsta pentru că sunt exagerate și să-și ia informațiile din club”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Dacă există un război în interiorul clubului și nu se comunică între Mihail Marian și Victor Angelescu nu e problema clubului Dinamo. Noi, și anul trecut, tot cu Mihail Marian am vorbit ca să facem protocolul. Era normal ca tot cu el să vorbim și anul ăsta Andrei Nicolescu

Derby-ul Dinamo – Rapid este programat pe 19 octombrie, pe Arena Națională, în cadrul etapei #13 din Superliga.

Ambele formații se află în lupta pentru podium: Rapid are 25 de puncte, iar Dinamo 23.

  • Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce a spus Victor Angelescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”

„Eu am spus foarte clar de la început că respect clubul Dinamo foarte mult. Este un club extrem de important.

Îl respect și pe domnul Nicolescu, fiind președintele clubului Dinamo, și ce a fost în trecut rămâne între noi, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri.

Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai suspusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns și așteptăm acum să vedem că s-ar putea să nu vrea» și să creeze o chestie de asta ca și cum tu ești undeva mai sus. Nu mi se pare ok, mai ales că ar trebui să ne respectăm.

Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun.

Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială. După care noi am ieșit. Ați văzut reacția ofițerului de securitate.

Azi când m-am suit în mașină s-a trimis propunerea, la 20:30. Deci nu e normal ca tu să spui că tu de 4-5 zile n-ai primit răspuns când n-ai întrebat pe nimeni relevant din club.

Și vii și spui că «noi am trimis către Rapid și Rapid nu vrea să ne răspundă». Cumva să pară că Rapid se gândește dacă să joace, să nu joace, ce frumos ar fi să joace.

Vreau să lămuresc lucrurile foarte clar. Am spus-o de la început că Rapid dorește și va juca meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională.

O spun din nou ca să audă și domnul Nicolescu și suporterii Rapidului și suporterii lui Dinamo.

Hai să încercăm să nu dăm bine la suporterii noștri și să părem că uite ce șmecheri suntem noi și cum sunt alții. Sper ca propunerea trimisă să fie normală, echidistantă” a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Citește și

Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova
Nationala
15:19
Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova
Citește mai mult
Interes scăzut pentru națională După codul roșu de ploi din București, nu s-au vândut nici măcar jumătate din biletele pentru meciul cu Moldova
„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători.  Aveam nevoie de ei ca de aer ”
Nationala
14:37
„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători. Aveam nevoie de ei ca de aer
Citește mai mult
„Va fi un meci greu cu Moldova” Mircea Lucescu, despre problemele cu care se confruntă: „Am pierdut 16 jucători.  Aveam nevoie de ei ca de aer ”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 andrei nicolescu victor angelescu
Știrile zilei din sport
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09:00
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Superliga
08.10
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
Citește mai mult
Dinamo propune o schimbare majoră Cum vrea Andrei Nicolescu să modifice regulamentul VAR! Și Rapid susține inițiativa
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Diverse
08.10
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Citește mai mult
„E foame, «Moșule»?!” Doroftei, pus la zid după ce a promovat Armata: „Te înjosești! Mergi cu copiii tăi acolo!”
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Diverse
10:34
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea statutului de neutralitate pentru sportivi
Citește mai mult
Vrea Rusia și Belarus înapoi Președintele Federației Europene de Haltere cere încheierea  statutului de neutralitate pentru sportivi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
România - Moldova LIVE de la ora 21:00 » Avem echipa de start a lui Lucescu: surpriză după surpriză
16:58
Cristian Tudor Popescu Nole n-a jucat cu nimeni
Cristian Tudor Popescu  Nole n-a jucat cu nimeni
16:39
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
17:01
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
„Aș putea muri oricând” Un fost atacant din Premier League a explicat cum analgezicele i-au distrus sănătatea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Top stiri din sport
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Diverse
09:37
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Citește mai mult
Adrian Ilie, pe modelul Hagi „Cobra” vrea să devină patron de club la o echipă din România: „Am avut discuții”
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Tenis
12:56
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Citește mai mult
Irina Begu, anunț neașteptat După ce a câștigat ultimul turneu la care a participat, sportiva a anunțat o schimbare în carieră
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Alte sporturi
11:16
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Citește mai mult
Asasinat în plină stradă! Un fost luptător din UFC a fost împușcat mortal. Avea 33 de ani de ani
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share