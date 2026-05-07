„Nu era oportun pentru noi” Managerul secției de rugby de la Dinamo, despre victoria la «masa verde»  din derby-ul cu Steaua: „Prima dată în istorie”
Foto: sportpictures.eu
Rugby

„Nu era oportun pentru noi” Managerul secției de rugby de la Dinamo, despre victoria la «masa verde» din derby-ul cu Steaua: „Prima dată în istorie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 21:09

CSA Steaua solicitase ca partida să fie amânată, din cauza resurselor limitate de lot, dar Federația Română de Rugby a decis ca meciul programat vineri, 9 mai, să nu se mai dispute, acordând victoria clubului din „Ștefan cel Mare”.

Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește și
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV

Horațiu Bărgăunaș: „Nu era nimic oportun pentru clubul nostru

„În spatele oricărui derby cu Steaua există, totuși, o relație de foarte lungă durată între cele două cluburi și, înainte de toate, un respect reciproc.

Clar, Steaua este într-o situație dificilă în acest moment, dar, din punct de vedere al rejucării meciului la o altă dată, nu era nimic oportun pentru clubul nostru, astfel încât să putem găsi o soluție viabilă pentru ambele entități.

În schimb, e în regulă: este o victorie pentru jucătorii noștri, chiar dacă nu a fost obținută pe teren, dar un meci câștigat rămâne un meci care contează în drumul nostru spre titlu”, a declarat Horațiu Bărgăunaș pentru pagina clubului CS Dinamo.

Horațiu Bărgăunaș: „Prima dată în istorie când un derby dintre Steaua și Dinamo se decide la «masa verde»”

Întrebat dacă victoria la „masa verde” scoate în evidență problemele de organizare și de regulament ale Federației Române de Rugby, Bărgăunaș a replicat:

„Nu este o situație des întâlnită. Cred că este prima oară în istorie când un derby dintre Steaua și Dinamo se decide la «masa verde», dar este o situație în care nu și-ar dori să se regăsească nicio echipă, având în vedere că Steaua a emis un comunicat în care se menționează că are probleme de lot din cauza accidentărilor”.

Toate meciurile am vrea să le câștigăm pe teren. În primul rând, este plăcerea de a juca înainte de toate și nu am vrea să vedem pe nimeni, inclusiv pe noi sau pe ceilalți mari rivali ai noștri. Eternul derby împotriva Stelei nu înseamnă un «mare dușman», ci o competiție între cele două cluburi și o poveste de lungă durată între noi. Nu am vrea să vedem pe nimeni în această situație. Horațiu Bărgăunaș, managerul secției de rugby de la Dinamo

Dinamo este liderul la zi al Ligii Naționale de Rugby cu 19 puncte obținute în cele patru meciuri disputate.

„Buldogii” și-au câștigat toate cele patru partide disputate anterior, iar înaintea meciului cu Steaua aveau patru puncte avans față de a doua clasată, Rapid București.

De cealaltă parte, „militarii” au câștigat un singur meci din cele patru disputate, fiind în acest moment pe locul 5 în clasament, cu șase puncte acumulate.

„CS Dinamo București a ales să se opună unei soluții care ar fi servit interesului sportiv”

Comunicatul clubului Steaua, după ce a pierdut la „masa verde”:

„Ca urmare a deciziei Federației Române de Rugby de a omologa cu scorul de 5-0, la masa verde, partida dintre Dinamo București și Steaua București, din etapa a 6-a a Ligii de Rugby Kaufland, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” face următoarele precizări:

Clubul nostru a solicitat, în mod oficial și argumentat, reprogramarea partidei, având în vedere existența unor motive obiective de natură medicală și sportivă, care făceau imposibilă disputarea jocului în condiții normale de competiție.

Demersul formulat către Federația Română de Rugby a avut la bază o situație excepțională, generată de numărul ridicat de jucători indisponibili, atât din cauza accidentărilor, cât și a convocărilor la loturile naționale.

În adresa oficială transmisă federației, s-a prezentat în detaliu situația lotului, inclusiv existența mai multor sportivi aflați în recuperare medicală sau în curs de investigații, precum și imposibilitatea reală de a desfășura antrenamente în condiții normale și de a pregăti corespunzător o partidă de asemenea nivel.

Totodată, am semnalat faptul că disputarea jocului în aceste condiții contravine inclusiv recomandărilor World Rugby privind protecția și siguranța sportivilor, existând un risc major de accidentări suplimentare pentru jucătorii disponibili.

Considerăm regretabil faptul că, deși regulamentul permitea reprogramarea partidei în situația existenței acordului ambelor cluburi, CS Dinamo București a ales să se opună unei soluții care ar fi servit interesului sportiv, spiritului de fair-play și imaginii rugbyului românesc.

În final, ne reafirmăm respectul față de competiție, față de suporterii rugbyului românesc și față de valorile autentice ale sportului, apreciind însă că astfel de decizii creează un precedent nedorit și afectează credibilitatea actului sportiv”.

Citește și

Zeljko Kopic la FCSB? Dinamovistul, despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali:  „Nu știi ce se poate întâmpla”
Superliga
18:51
Zeljko Kopic la FCSB? Dinamovistul, despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali: „Nu știi ce se poate întâmpla”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Dinamovistul, despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali:  „Nu știi ce se poate întâmpla”
Pregătiri pentru gala UFC VIDEO. Donald Trump vine cu noi informații despre evenimentul bizar de la Casa Albă: „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva!”
Alte sporturi
16:27
Pregătiri pentru gala UFC VIDEO. Donald Trump vine cu noi informații despre evenimentul bizar de la Casa Albă: „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva!”
Citește mai mult
Pregătiri pentru gala UFC VIDEO. Donald Trump vine cu noi informații despre evenimentul bizar de la Casa Albă: „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
steaua rugby dinamo horatiu bargaunas
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share