„Nu era oportun pentru noi” Managerul secției de rugby de la Dinamo, despre victoria la «masa verde»  din derby-ul cu Steaua: „Prima dată în istorie”

Horațiu Bărgăunaș, managerul secției de rugby de la Dinamo, a vorbit despre victoria „buldogilor” din derby-ul cu Steaua, scor 5–0 la „masa verde”, în Liga Națională.

CSA Steaua solicitase ca partida să fie amânată, din cauza resurselor limitate de lot, dar Federația Română de Rugby a decis ca meciul programat vineri, 9 mai, să nu se mai dispute, acordând victoria clubului din „Ștefan cel Mare”.

Horațiu Bărgăunaș: „Nu era nimic oportun pentru clubul nostru”

„În spatele oricărui derby cu Steaua există, totuși, o relație de foarte lungă durată între cele două cluburi și, înainte de toate, un respect reciproc.

Clar, Steaua este într-o situație dificilă în acest moment, dar, din punct de vedere al rejucării meciului la o altă dată, nu era nimic oportun pentru clubul nostru, astfel încât să putem găsi o soluție viabilă pentru ambele entități.

În schimb, e în regulă: este o victorie pentru jucătorii noștri, chiar dacă nu a fost obținută pe teren, dar un meci câștigat rămâne un meci care contează în drumul nostru spre titlu”, a declarat Horațiu Bărgăunaș pentru pagina clubului CS Dinamo.

Horațiu Bărgăunaș: „Prima dată în istorie când un derby dintre Steaua și Dinamo se decide la «masa verde»”

Întrebat dacă victoria la „masa verde” scoate în evidență problemele de organizare și de regulament ale Federației Române de Rugby, Bărgăunaș a replicat:

„Nu este o situație des întâlnită. Cred că este prima oară în istorie când un derby dintre Steaua și Dinamo se decide la «masa verde», dar este o situație în care nu și-ar dori să se regăsească nicio echipă, având în vedere că Steaua a emis un comunicat în care se menționează că are probleme de lot din cauza accidentărilor”.

Toate meciurile am vrea să le câștigăm pe teren. În primul rând, este plăcerea de a juca înainte de toate și nu am vrea să vedem pe nimeni, inclusiv pe noi sau pe ceilalți mari rivali ai noștri. Eternul derby împotriva Stelei nu înseamnă un «mare dușman», ci o competiție între cele două cluburi și o poveste de lungă durată între noi. Nu am vrea să vedem pe nimeni în această situație. Horațiu Bărgăunaș, managerul secției de rugby de la Dinamo

Dinamo este liderul la zi al Ligii Naționale de Rugby cu 19 puncte obținute în cele patru meciuri disputate.

„Buldogii” și-au câștigat toate cele patru partide disputate anterior, iar înaintea meciului cu Steaua aveau patru puncte avans față de a doua clasată, Rapid București.

De cealaltă parte, „militarii” au câștigat un singur meci din cele patru disputate, fiind în acest moment pe locul 5 în clasament, cu șase puncte acumulate.

„CS Dinamo București a ales să se opună unei soluții care ar fi servit interesului sportiv”

Comunicatul clubului Steaua, după ce a pierdut la „masa verde”:

„Ca urmare a deciziei Federației Române de Rugby de a omologa cu scorul de 5-0, la masa verde, partida dintre Dinamo București și Steaua București, din etapa a 6-a a Ligii de Rugby Kaufland, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” face următoarele precizări:

Clubul nostru a solicitat, în mod oficial și argumentat, reprogramarea partidei, având în vedere existența unor motive obiective de natură medicală și sportivă, care făceau imposibilă disputarea jocului în condiții normale de competiție.

Demersul formulat către Federația Română de Rugby a avut la bază o situație excepțională, generată de numărul ridicat de jucători indisponibili, atât din cauza accidentărilor, cât și a convocărilor la loturile naționale.

În adresa oficială transmisă federației, s-a prezentat în detaliu situația lotului, inclusiv existența mai multor sportivi aflați în recuperare medicală sau în curs de investigații, precum și imposibilitatea reală de a desfășura antrenamente în condiții normale și de a pregăti corespunzător o partidă de asemenea nivel.

Totodată, am semnalat faptul că disputarea jocului în aceste condiții contravine inclusiv recomandărilor World Rugby privind protecția și siguranța sportivilor, existând un risc major de accidentări suplimentare pentru jucătorii disponibili.

Considerăm regretabil faptul că, deși regulamentul permitea reprogramarea partidei în situația existenței acordului ambelor cluburi, CS Dinamo București a ales să se opună unei soluții care ar fi servit interesului sportiv, spiritului de fair-play și imaginii rugbyului românesc.

În final, ne reafirmăm respectul față de competiție, față de suporterii rugbyului românesc și față de valorile autentice ale sportului, apreciind însă că astfel de decizii creează un precedent nedorit și afectează credibilitatea actului sportiv”.

