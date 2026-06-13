Conflictul a lăsat urme  Ce se poate observa în poza lui Valverde de la Mondial, la mai bine de o lună de la altercația cu Tchouameni 

Conflictul dintre Federico Valverde (27 de ani) și Aurelien Tchouameni (26 de ani) a lăsat cu adevărat urme.

Ce detaliu se poate observa în poza oficială a uruguayanului de la Cupa Mondială, în rândurile de mai jos.

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În finalul sezonului recent încheiat, cei doi jucători de la Real Madrid au avut o altercație în vestiar, conflict în urma căruia Valverde a ajuns la spital și a avut nevoie de copci.

Conflictul Tchouameni - Valverde a lăsat urme

În poza oficială a lui Valverde pentru Cupa Mondială se poate observa cicatricea cu care s-a ales mijlocașul central, după conflictul cu Aurelien Tchouameni.

În fotografie se vede semnul cu care a rămas Valverde pe frunte, după ce a primit o lovitură de la Tchouameni, care i-a cauzat o tăietură.

Rana nu e vindecată complet, semn că la momentul conflictului, Valverde a suferit o tăietură destul de gravă și îi va rămâne o cicatrice.

Cicatricea lui Federico Valverde FOTO: IMAGO

Ce s-a întâmplat în vestiarul celor de la Real Madrid

Conflictul dintre Tchouameni și Valverde a izbucnit după un fault dur, care a declanșat un schimb de replici extrem de tensionat.

Situația a degenerat rapid, iar cei doi jucători s-au îmbrâncit și au continuat disputa chiar și în vestiar. Acolo s-a ajuns la un conflict fizic, Valverde primind o lovitură în față, care i-a provocat o tăietură.

Uruguayanul a fost transportat ulterior la spital, acolo unde i s-au pus mai multe copci.

Incidentul dintre cei doi a fost descris ca unul dintre cele mai aprinse momente petrecute la baza de pregătire de la Valdebebas în ultimii ani.

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