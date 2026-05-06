Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico După incidentul dintre Rudiger și Carreras, încă două staruri, la un pas de bătaie
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 21:33
  • Tensiunile din vestiarul Real Madrid par fără sfârșit, în acest final de sezon.
  • Cel mai recent episod îi are în prim-plan pe Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, care au fost la un pas de bătaie în timpul unui antrenament.

Situația este complicată și de relația tensionată dintre o parte a vestiarului și staff, inclusiv Alvaro Arbeloa, despre care se spune că este evitat de mai mulți jucători.

Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico: conflict Tchouameni - Valverde

Potrivit Marca, conflictul dintre Tchouameni și Valverde a izbucnit după un fault dur, care a declanșat un schimb de replici extrem de tensionat.

Situația a degenerat rapid, iar cei doi jucători s-au îmbrâncit și au continuat disputa chiar și în vestiar.

Incidentul a fost descris ca unul dintre cele mai aprinse momente petrecute la baza de pregătire de la Valdebebas în ultimii ani.

Acest episod nu este însă unul izolat. Recent, presa a scris despre faptul că Antonio Rudiger l-a lovit pe Alvaro Carreras, conflict confirmat chiar de fundașul spaniol, care a încercat să minimizeze incidentul, numindu-l „izolat și nesemnificativ”.

Atmosfera din cadrul echipei este tot mai tensionată pe fondul unui sezon dezamăgitor. Relațiile dintre jucători s-au deteriorat vizibil, iar în vestiar există grupuri care abia mai comunică între ele.

Toate aceste conflicte apar într-un moment extrem de sensibil pentru Real Madrid. Echipa se pregătește pentru El Clasico decisiv împotriva rivalei FC Barcelona, pe 10 mai, de la 22:00.

Miza este uriașă: Barcelona are nevoie de doar un punct pentru a-și asigura titlul în La Liga.

