Real Madrid, la un pas de implozie înainte de El Clasico După incidentul dintre Rudiger și Carreras, încă două staruri, la un pas de bătaie

Tensiunile din vestiarul Real Madrid par fără sfârșit, în acest final de sezon.

Cel mai recent episod îi are în prim-plan pe Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, care au fost la un pas de bătaie în timpul unui antrenament.

Situația este complicată și de relația tensionată dintre o parte a vestiarului și staff, inclusiv Alvaro Arbeloa, despre care se spune că este evitat de mai mulți jucători.

Potrivit Marca, conflictul dintre Tchouameni și Valverde a izbucnit după un fault dur, care a declanșat un schimb de replici extrem de tensionat.

Situația a degenerat rapid, iar cei doi jucători s-au îmbrâncit și au continuat disputa chiar și în vestiar.

Incidentul a fost descris ca unul dintre cele mai aprinse momente petrecute la baza de pregătire de la Valdebebas în ultimii ani.

Acest episod nu este însă unul izolat. Recent, presa a scris despre faptul că Antonio Rudiger l-a lovit pe Alvaro Carreras, conflict confirmat chiar de fundașul spaniol, care a încercat să minimizeze incidentul, numindu-l „izolat și nesemnificativ”.

Atmosfera din cadrul echipei este tot mai tensionată pe fondul unui sezon dezamăgitor. Relațiile dintre jucători s-au deteriorat vizibil, iar în vestiar există grupuri care abia mai comunică între ele.

Toate aceste conflicte apar într-un moment extrem de sensibil pentru Real Madrid. Echipa se pregătește pentru El Clasico decisiv împotriva rivalei FC Barcelona, pe 10 mai, de la 22:00.

Miza este uriașă: Barcelona are nevoie de doar un punct pentru a-și asigura titlul în La Liga.

