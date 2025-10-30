Procesul secolului în Formula 1 Felipe Massa spune că i s-a furat titlul mondial și cere 73 de milioane de euro! Totul a pornit de la o declarație controversată

Felipe Massa (44 de ani) s-a prezentat miercuri în fața instanței la audierile pentru procesul pe care l-a intentat împotriva FIA și Formula 1.

Fostul pilot susține că ar fi trebuit să fie declarat campion mondial în anul 2008 și solicită despăgubiri importante.

În 2008, Lewis Hamilton a câștigat titlul mondial la un singur punct în fața lui Massa.

Felipe Massa cere despăgubiri importante

Felipe Massa cere daune în valoare de 73 de milioane de euro ca urmare a accidentului de la Marele Premiu din Singapore, din anul 2008.

Brazilianul consideră că atât conducerea FIA cât și cea a Formulei 1 nu au luat măsuri după incidentul din Singapore, moment decisiv în lupta din acel an pentru titlul mondial.

Avocații lui Massa susțin că brazilianul are mari șanse de câștig în acest proces, în timp de Bernie Ecclestone, FIA și Formula 1 spun că pilotul a pierdut titlul din 2008 din cauza greșelilor sale, competiția fiind una corectă.

„Adevărul este că mașina de intervenție (safety car) nu a fost cea care l-a încurcat pe Massa, ci mai degrabă o serie de erori de pilotaj ale lui și ale echipei sale în tururile de după accident.

Realitatea este că în timpul acelei curse și pe tot parcursul restului sezonului din 2008, Hamilton a fost mai bun decât Massa și decât toți ceilalți”, a declarat Anneliese Day, avocat la Formula One Management, conform mundodeportivo.com.

Ce s-a întâmplat în 2008

La Marele Premiu din Singapore, pilotul celor de la Renault, Nelson Piquet Jr., a fost implicat într-un accident în timpul virajul 15. Ulterior, pe pistă a intervenit „safety car-ul”.

Massa a profitat de acest moment și a intrat la boxe pentru a alimenta. Dintr-o eroare, semnalul celor de la Ferrari care trebuia să indice revenirea pe pistă s-a aprins prematur, iar brazilianul a plecat de pe loc în timp ce monopostul încă era în curs de alimentare.

Fernando Alonso a câștigat acea etapă, în timp ce Lewis Hamilton, cel care avea să devină campion mondial câteva luni mai târziu, a încheiat pe locul al treilea, după Nico Rosberg.

Felipe Massa susține că accidentul lui Piquet ar fi fost planificat de către cei de la Renault pentru ca Fernando Alonso să termine pe prima poziție.

Brazilianul a început acțiunea împotriva FIA și Formula 1 în 2024, după ce Bernie Ecclestone, fostul șef din Formula 1, a fost citat spunând că el și fostul președinte al FIA, Max Mosley, știau că acea ciocnire din 2008 a lui Nelson Piquet a fost intenționată, dar nu au acționat.

„Am decis să nu facem nimic la momentul respectiv. Am vrut să protejăm sportul și să-l scutim de un scandal major”, a declarat Ecclestone în 2023 pentru F1-Insider, deși ulterior a susținut că nu a făcut acele declarații, spunând că a fost o eroare de traducere.

Această descoperire l-a motivat pe Massa să ia legătura FIA și, în martie 2024, să dea federația în judecată pe motiv că știa de existența aranjamentului în momentul în care era în joc titlul de campion mondial și nu a făcut nimic.

Massa cere ca FIA să recunoască că a încălcat propriile regulamente prin faptul că nu a investigat în mod corespunzător circumstanțele din jurul Marelui Premiu de la Singapore, argumentând că, dacă rezultatele acelei curse ar fi fost anulate sau modificate, brazilianul ar fi câștigat Campionatul Mondial în acel an.

Audierile vor continua joi și vineri, la Londra, iar în următoarele săptămâni se așteaptă o decizie cu privire la trimiterea sau nu a cazului în instanță.

