Se vinde Maracana! Legendarul stadion va fi scos la licitație » Din ce motiv și ce sumă cer autoritățile

Maracana, legendarul stadion din Rio de Janeiro, va fi scos la vânzare, ca urmare a problemelor financiare ale administrației locale.

Maracana este una dintre arenele emblematice ale planetei, găzduind două finale de Campionat Mondial, în 1950 și 2014.

Stadionul Maracana va fi scos la vânzare

Autoritățile braziliene au inclus arena printre cele 62 de active deținute de statul Rio de Janeiro care urmează să fie scoase la vânzare ca urmare a unui plan de reorganizare financiară.

Conform marca.com, guvernul de la Rio încearcă să reducă datoria față de administrația federală a Braziliei, care se ridică la aproximativ 1,89 miliarde de euro și care trebuie rambursată în anul 2026.

Potrivit autorităților locale, întreținerea pentru un singur meci organizat pe legendarul stadion costă aproximativ 160.000 de euro, sumă pe care administrația de la Rio nu și-o mai poate permite.

73.139 de spectatori pot asista la un meci pe Maracana

Rodrigo Amorim, președintele comisiei legislative care supraveghează tot acest proces, susține că stadionul și complexul sportiv din cadrul arenei s-ar putea vinde pentru o sumă de aproximativ 320 de milioane de euro.

Decizia de a pune la vânzare stadionul i-a nemulțumit profund pe localnici.

Maracana, una dintre legendarele arene ale lumii

Pe stadionul din Rio de Janeiro au evoluat generații întregi de mari fotbaliști, printre care Pele, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Nazario sau Rivaldo.

Arena a fost inaugurată în anul vara anului 1950, odată cu Mondialul organizat de Brazilia, primul de după pauza de 12 ani cauzată de cel de-al Doilea Război Mondial.

Stadionul a trecut prin trei renovări majore de-a lungul anilor, prima având loc între 1999 și 2000, atunci când capacitatea a fost redusă de la 173.850 de locuri la doar 103.000.

2 echipe împart stadionul. Fluminense și Flamengo își joacă meciurile de acasă pe Maracana, în timp ce naționala Braziliei evoluează doar la anumite partide pe această arena.

O a doua modernizare a avut loc între 2005 și 2007, atunci când capacitatea arenei a fost redusă până la 88.000 de locuri.

Ultima renovare a arenei a avut loc înaintea Campionatului Mondial din 2014, atunci când Maracana a fost adusă la cele mai înalte standarde, ajungând la o capacitate de 73.139 de spectatori.

În afară de fotbal, Maracana a găzduit de-a lungul vremii mai multe evenimente importante precum concerte, evenimente culturale și chiar jocuri olimpice, cea mai recentă ediție fiind cea din 2016.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport