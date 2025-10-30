Se vinde Maracana! Legendarul stadion va fi scos la licitație » Din ce motiv și ce sumă cer autoritățile
Maracana FOTO: IMAGO
Campionate

Se vinde Maracana! Legendarul stadion va fi scos la licitație » Din ce motiv și ce sumă cer autoritățile

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 12:48
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 12:50
  • Maracana, legendarul stadion din Rio de Janeiro, va fi scos la vânzare, ca urmare a problemelor financiare ale administrației locale.

Maracana este una dintre arenele emblematice ale planetei, găzduind două finale de Campionat Mondial, în 1950 și 2014.

„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză
Citește și
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză
Citește mai mult
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză

Stadionul Maracana va fi scos la vânzare

Autoritățile braziliene au inclus arena printre cele 62 de active deținute de statul Rio de Janeiro care urmează să fie scoase la vânzare ca urmare a unui plan de reorganizare financiară.

Conform marca.com, guvernul de la Rio încearcă să reducă datoria față de administrația federală a Braziliei, care se ridică la aproximativ 1,89 miliarde de euro și care trebuie rambursată în anul 2026.

Potrivit autorităților locale, întreținerea pentru un singur meci organizat pe legendarul stadion costă aproximativ 160.000 de euro, sumă pe care administrația de la Rio nu și-o mai poate permite.

73.139
de spectatori pot asista la un meci pe Maracana

Rodrigo Amorim, președintele comisiei legislative care supraveghează tot acest proces, susține că stadionul și complexul sportiv din cadrul arenei s-ar putea vinde pentru o sumă de aproximativ 320 de milioane de euro.

Decizia de a pune la vânzare stadionul i-a nemulțumit profund pe localnici.

Maracana, una dintre legendarele arene ale lumii

Pe stadionul din Rio de Janeiro au evoluat generații întregi de mari fotbaliști, printre care Pele, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Nazario sau Rivaldo.

Arena a fost inaugurată în anul vara anului 1950, odată cu Mondialul organizat de Brazilia, primul de după pauza de 12 ani cauzată de cel de-al Doilea Război Mondial.

Stadionul a trecut prin trei renovări majore de-a lungul anilor, prima având loc între 1999 și 2000, atunci când capacitatea a fost redusă de la 173.850 de locuri la doar 103.000.

2
echipe împart stadionul. Fluminense și Flamengo își joacă meciurile de acasă pe Maracana, în timp ce naționala Braziliei evoluează doar la anumite partide pe această arena.

O a doua modernizare a avut loc între 2005 și 2007, atunci când capacitatea arenei a fost redusă până la 88.000 de locuri.

Ultima renovare a arenei a avut loc înaintea Campionatului Mondial din 2014, atunci când Maracana a fost adusă la cele mai înalte standarde, ajungând la o capacitate de 73.139 de spectatori.

În afară de fotbal, Maracana a găzduit de-a lungul vremii mai multe evenimente importante precum concerte, evenimente culturale și chiar jocuri olimpice, cea mai recentă ediție fiind cea din 2016.

Citește și

„Stupid și inutil!”  Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Campionate
11:51
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Citește mai mult
„Stupid și inutil!”  Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Superliga
11:37
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Citește mai mult
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
STADION brazilia rio de janeiro maracana
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share