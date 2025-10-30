Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix

Manny Pacquiao (46 de ani) ar dori să-și ia revanșa în fața lui Floyd Mayweather (48 de ani), după înfrângerea suferită în 2015.

Platforma de streaming Netflix ar urma să transmită lupta.

În 2015, Mayweather l-a învins pe Pacquiao la puncte. Meciul dintre cei doi a fost cel mai profitabil din toate timpurile, organizatorii încasând peste 550 de milioane de euro doar din pay-per-view, potrivit thesun.co.uk.

Pacquiao și-ar dori revanșa în fața lui Mayweather

La 10 ani de la lupta organizată în statul american Nevada, Manny Pacquiao a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că este meciul cu Mayweather s-ar putea disputa.

„În acest moment, avem multe negocieri în legătură cu următorul meu meci. Există posibilitatea unei revanșe cu Floyd Mayweather.

În acest moment, sunt în curs multe negocieri, așa că este greu să planific ce meci voi avea. Aștept finalizarea negocierilor”, a spus Manny Pacquiao, conform cbssports.com.

Directorul general al IBA Pro, Al Siesta, crede că Pacquiao încă ar putea să-l înfrunte pe Mayweather, la patru ani de la retragerea filipinezului:

„Cred că mai are încă energie pentru luptă și, dacă vrea să lupte, noi îl vom susține. Vom fi încântați și onorați să organizăm lupta”.

Floyd Mayweather s-a retras în 2017, după cea de-a 50-a victorie din carieră, chiar în fața lui Conor McGregor. După ce l-a învins pe Pacquiao în 2015, Mayweather a mai disputat doar două meciuri ca profesionist înainte să se retragă.

Manny Pacquiao s-a retras în 2021. În ultimele 7 meciuri din cariera de profesionist, filipinezul a avut un bilanț pozitiv de 5-2.

Netflix ar urma să transmită meciul

Dacă meciul dintre ei se va concretiza, atunci Netflix ar fi gata să finanțeze duelul care ar putea avea loc anul viitor, în martie sau aprilie, potrivit thesun.co.uk.

Platforma de streaming a fost tot mai implicată în transmisiunile sportive în ultimii ani. Anul trecut, în noiembrie, Netflix a difuzat meciul dintre Jake Paul și Myke Tyson, care a strâns peste 100 de milioane de telespectatori.

În plus, victoria lui Terence Crawford în fața lui Canelo Alvarez, în septembrie 2025, a adus 43 de milioane de telespectatori pe Netflix.

