Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix
Foto: IMAGO
Box

Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 12:20
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 12:20
  • Manny Pacquiao (46 de ani) ar dori să-și ia revanșa în fața lui Floyd Mayweather (48 de ani), după înfrângerea suferită în 2015.
  • Platforma de streaming Netflix ar urma să transmită lupta.

În 2015, Mayweather l-a învins pe Pacquiao la puncte. Meciul dintre cei doi a fost cel mai profitabil din toate timpurile, organizatorii încasând peste 550 de milioane de euro doar din pay-per-view, potrivit thesun.co.uk.

Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Citește și
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Citește mai mult
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă

Pacquiao și-ar dori revanșa în fața lui Mayweather

La 10 ani de la lupta organizată în statul american Nevada, Manny Pacquiao a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că este meciul cu Mayweather s-ar putea disputa.

„În acest moment, avem multe negocieri în legătură cu următorul meu meci. Există posibilitatea unei revanșe cu Floyd Mayweather.

În acest moment, sunt în curs multe negocieri, așa că este greu să planific ce meci voi avea. Aștept finalizarea negocierilor”, a spus Manny Pacquiao, conform cbssports.com.

Directorul general al IBA Pro, Al Siesta, crede că Pacquiao încă ar putea să-l înfrunte pe Mayweather, la patru ani de la retragerea filipinezului:

Cred că mai are încă energie pentru luptă și, dacă vrea să lupte, noi îl vom susține. Vom fi încântați și onorați să organizăm lupta”.

Floyd Mayweather s-a retras în 2017, după cea de-a 50-a victorie din carieră, chiar în fața lui Conor McGregor. După ce l-a învins pe Pacquiao în 2015, Mayweather a mai disputat doar două meciuri ca profesionist înainte să se retragă.

Manny Pacquiao s-a retras în 2021. În ultimele 7 meciuri din cariera de profesionist, filipinezul a avut un bilanț pozitiv de 5-2.

Netflix ar urma să transmită meciul

Dacă meciul dintre ei se va concretiza, atunci Netflix ar fi gata să finanțeze duelul care ar putea avea loc anul viitor, în martie sau aprilie, potrivit thesun.co.uk.

Platforma de streaming a fost tot mai implicată în transmisiunile sportive în ultimii ani. Anul trecut, în noiembrie, Netflix a difuzat meciul dintre Jake Paul și Myke Tyson, care a strâns peste 100 de milioane de telespectatori.

În plus, victoria lui Terence Crawford în fața lui Canelo Alvarez, în septembrie 2025, a adus 43 de milioane de telespectatori pe Netflix.

Citește și

„Stupid și inutil!”  Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Campionate
11:51
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Citește mai mult
„Stupid și inutil!”  Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!”
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Superliga
11:37
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă
Citește mai mult
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
MECI Floyd Mayweather box Manny Pacquiao netflix
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share