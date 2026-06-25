Fenerbahce, o nouă amendă uriașă Ce pedeapsă au primit turcii din partea UEFA + Cum ar putea să scape de sancțiune

Fenerbahce, vicecampioana Turciei, a primit o amendă de 7,5 milioane de euro din partea UEFA pentru nereguli financiare.

Fenerbahce a mai primit recent o sancțiune de zece milioane de euro din partea forului care conduce fotbalul european.

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Sancțiunea este una mai mult decât fericită pentru Fenerbahce. Oficialii clubului se așteptau la o amendă dublă, plus restricție privind transferurile sau chiar depunctare.

UEFA a amendat-o pe Fenerbahce cu 7,5 milioane de euro

Pe 24 ianuarie, patru inspectori de la Consiliul de Control Financiar al Cluburilor și de la firma de audit Deloitte au fost într-o inspecție de două zile la gruparea din Turcia.

Ca urmare a acestui control s-a stabilit că Fenerbahce a depășit plafonul salarial în contractele lui Jose Mourinho și Diego Carlos și, mai mult, a încălcat mai multe puncte din regulament la momentul transferului lui Kerem Akturkoglu.

La jumătate de an distanță de la data controlului, Fenerbahce și-a aflat pedeapsa. Gruparea din Turcia a primit o amendă de 7,5 milioane de euro și un avertisment disciplinar, potrivit sporx.com.

Anterior, la cererea UEFA, Fenerbahce modificase contractul cu Kerem Akturkoglu, împărțindu-i salariul acestuia pe cinci sezoane în rate egale care urmează a fi plătite în patru ani.

De asemenea, din cauza avertismentului disciplinar pe care l-a primit, Fenerbahce va fi monitorizată financiar de UEFA în următorii 3-4 ani.

Cum va plăti Fenerbahce cele 7,5 milioane de euro

Chiar dacă a fost amendată de UEFA, Fenerbahce ar putea scăpa fără mari probleme. Potrivit sursei citate, două milioane de euro din bonusurile de participare în competițiile europene vor rămâne la UEFA, în timp ce restul banilor vor fi considerați „penalizări amânate/condiționate”.

Ce înseamnă asta? Dacă Fenerbahce va îndeplini cerințele UEFA în perioada de monitorizare, aceste sume condiționate vor rămâne în conturile clubului.

În caz contrar, banii vor fi opriți de UEFA din sumele de participare în cupele europene, astfel că niciun ban nu va ieși din conturile lui Fener.

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