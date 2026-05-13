Amendă usturătoare din partea UEFA Vicecampioana a fost sancționată cu 10 milioane de euro! Care este motivul

Fenerbahce a fost sancționată de UEFA cu o amendă de aproximativ 10 milioane de euro, după ce a încălcat plafonul financiar din cauza plăților restante către Jose Mourinho și salariul lui Kerem Akturkoglu.

După ce a pierdut un nou titlu în fața marii rivale, Galatasaray, Fenerbahce a primit vești proaste și din partea UEFA.

Fenerbahce a primit o amendă usturătoare din partea UEFA

Forul continental nu a avut milă de vicecampioana Turciei și a amendat-o cu aproape 10 milioane de euro pentru încălcarea plafonului financiar.

Limitele de cheltuieli stabilite de UEFA au fost depășite semnificativ în urma plăților restante către Jose Mourinho și salariul lui Kerem Akturkoglu, informează mynet.com.

Mourinho a antrenat-o pe Fenerbahce în perioada iulie 2024 - august 2025. „The Special One” a avut un salariu enorm când a semnat în Turcia: 10 milioane de euro pe an.

Lusitanul și-a îmbogățit conturile cu 15 milioane de euro în momentul în care a fost demis.

De partea cealaltă, Kerem Akturkoglu, cel care a semnat cu Fenerbahce în toamna lui 2025, ar câștiga anual peste 5 milioane de euro pe an.

Fenerbahce nu riscă interdicție la transferuri

Sancțiunea impusă clubului de pe Şukru Saracoglu va rămâne doar la nivelul de amendă.

Fenerbahce nu riscă ceva mai sever, cum ar fi interzicerea participării în cupele europene sau interdicție la transferuri, aceste lucruri nu sunt pe ordinea de zi, scrie fanatik.com.tr.

Cu toate acestea, se precizează că UEFA va continua să monitorizeze structura financiară a clubului.

