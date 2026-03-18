E out de la Rapid! Venit vara trecută, va pleca după doar un an din Giulești

Mauro Pederzoli (64 de ani), actualul director sportiv de la Rapid, va pleca de la club.

Instalat în vara la 2025, înaintea începerii sezonului, oficialul italian va părăsi clubul giuleștean după doar un an.

Mauro Pederzoli va pleca de la Rapid

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Pederzoli va pleca de la clubul patronul de Dan Șucu, despărțirea urmând să aibă loc la finalul sezonului.

Despre subiect a scris inițial jurnalistul Emanuel Roșu.

Mauro Pederzoli a ajuns în Giulești în iunie 2025, după 6 petrecuți la Parma, primii 2 în departamentul de scouting, iar ultimii 4 tot ca director sportiv.

De-a lungul carierei sale a mai fost scouter la Liverpool, în sezonul 2007-2008. Italianul a mai avut și experiențe în afara Europei în țări precum China, Statele Unite, Ecuador sau Paraguay.

În fotbalul italian, Pederzoli a ocupat funcția de director tehnic la Cagliari, Brescia și Torino, dar și la echipa de tineret a lui AC Milan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport