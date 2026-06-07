Suspendat la Mondial? FOTO-VIDEO. Rafa Leao s-a bătut cu un adversar în amicalul Portugalia - Chile. Ce riscă după eliminare

Rafa Leao, extrema Portugaliei, s-a bătut cu chilianul Ivan Roman și a primit cartonașul roșu în timpul testului de la Oeiras, câștigat cu 2-1 de lusitani.

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După un sezon slab la AC Milan, Rafa Leao a venit încărcat negativ la naționala Portugaliei, înaintea Campionatului Mondial.

Selecționerul Roberto Martinez voia să-l titularizeze la turneul final, dar planul său ar putea fi dat peste cap.

4 zile au mai rămas până la începutul CM 2026 (11 iunie - 19 iulie)

Rafa Leao l-a bruscat pe chilianul Ivan Roman

Este posibil ca extrema stângă să fie suspendată la startul CM 2026 din cauza incidentelor de la amicalul de sâmbătă.

În prelungirile primei reprize ale testului cu Chile, 2-1 acasă, la Oeiras, lusitanul a fost eliminat.

Inițial, atacantul în vârstă de 26 de ani a încercat să-i despartă pe Joao Cancelo și Felipe Faundez.

A intervenit alt chilian, Ivan Roman, și Leao l-a bruscat de mai multe ori pe apărătorul sud-american. L-a luat de gât, l-a strâns, l-a lovit, l-a împins.

După confruntare, Roman s-a aruncat la pământ, declanșând o „ciocnire” generală.

44 de selecții are Rafa Leao la naționala Portugaliei: 5 goluri, 7 pase decisive

Leao ar putea fi pedepsit și la CM pentru „comportament violent”

Arbitrul italian Luca Zufferli le-a arătat amândurora cartonașul roșu. Însă portughezul riscă să rateze primele partide ale Mondialului.

Dacă FIFA îl suspendă numai un meci, atunci va sta la ultimul amical al naționalei, pe 10 iunie, contra Nigeriei, la Leiria.

În cazul în care consideră gesturile lui Leao „comportament violent”, l-ar putea exclude pentru mai multe jocuri. Inclusiv la CM!

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