Fernando Alonso (44 de ani) și Isack Hadjar (21 de ani) au fost penalizați înainte de Marele Premiu al Belgiei.

Cei doi vor porni din coada plutonului în cursa programată duminică, de la ora 16:00.

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Motoarele monoposturilor Aston Martin și Red Bull conduse de Alonso, respectiv Hadjar, au suferit modificări înainte de cursa de pe circuitul Spa-Francorchamps, astfel că piloții au fost sancționați.

Fernando Alonso, sancțiune uriașă înainte de MP al Belgiei

Din motive de reducere a costurilor, fiecare pilot are dreptul la un număr stabilit de schimbări ale componentelor motorului.

Depășirea acestui număr atrage după sine o penalizare pe grila de start, lucru care s-a și întâmplat înainte de cursa din Belgia.

Mai multe echipe au ales circuitul de la Spa pentru a testa noi piese, datorită potențialului de depășire existent pe acest circuit.

Aston Martin a decis facă acum modificări la mașina lui Alonso, în loc să riște apariția unor probleme mecanice pe măsură ce sezonul avansează.

Monopostul AMR26 al spaniolului a primit o nouă unitate electronică de control (PU-CE), o baterie nouă (ES) și noi componente auxiliare (PU-ANC).

Pentru Alonso, este a cincea baterie din acest sezon (limita este de 3, înainte de a se aplica sancțiuni), a cincea schimbare a unității electronice de control (sunt permise 3 pe an) și a șaptea schimbare a componentelor auxiliare (6 pe sezon).

Astfel, conform FIA, sancțiunea cumulată pentru aceste modificări este de 20 de poziții. Alonso ar fi trebuit să plece oricum de pe una dintre ultimele poziții ale grilei de start, după ce s-a clasat pe locul 21 în calificări.

Dacă un pilot primește o penalizare care depășește 15 locuri pe grila de start, acesta va fi obligat să ia startul în cursă din coada plutonului, indiferent de situație, explică formula1.com.

1 punct a obținut Fernando Alonso în sezonul 2026. Doar patru piloți au avut rezultate mai slabe în acest an: Nico Hulkenberg (Audi), Valtteri Bottas, Sergio Perez (ambii de la Cadillac) și Lance Stroll (Aston Martin)

Aceeași decizie a fost luată și de Red Bull, iar Isack Hadjar și-a depășit cota pe sezon pentru motoare cu ardere internă, turbocompresoare și sisteme de evacuare.

Hadjar a primit o penalizare de 10 locuri pentru fiecare tip de componentă care a depășit cota alocată. A ajuns la o penalizare totală de 30 de locuri. Terminase pe 10 în calificări.

MP al Belgiei, cum arată grila de start:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine Franco Colapinto (Alpine) Niko Hulkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren) - penalizare de 10 locuri Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (HaasS) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) - penalizare de 10 locuri Isack Hadjar (Red Bull) - spatele grilei Fernando Alonso (Aston Martin) - spatele grilei.

Clasamentul piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) 179 puncte George Russell (Mercedes) 154 Lewis Hamilton (Ferrari) 147 Charles Leclerc (Ferrari) 108 Lando Norris (McLaren) 97 Oscar Piastri (McLaren) 82 Max Verstappen (Red Bull) 76 Isack Hadjar (Red Bull) 52 Pierre Gasly (Alpine) 42 Liam Lawson (Racing Bulls ) 39 etc.

Clasamentul constructorilor

Mercedes 333 puncte Ferrari 255 McLaren 179 Red Bull 128 Alpine 60 Racng Bulls 59 Haas 21 Williams 11 Audi 6 Aston Martin 1 Cadillac 0

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