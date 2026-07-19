„Comportamente inadmisibile!” Adrien Rabiot și-a făcut praf colegii, după Franța - Anglia 4-6: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!”

Adrien Rabiot (31 de ani) a criticat în termeni foarte duri atitudinea unor coechipieri în prima repriză a finalei mici de la CM 2026, Franța - Anglia, scor 4-6.

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Naționala lui Didier Deschamps a avut o primă repriză de coșmar, încheiată cu un categoric 0-4.

Mbappe și colegii au încercat o revenire după pauză, au avut o reacție de orgoliu, au marcat de patru ori și au redus considerabil diferența, însă Anglia a răspuns de fiecare dată și a gestionat finalul pentru a se impune cu 6-4.

Rabiot: „Am văzut comportamente pe care nu le mai întâlnisem”

Adrien Rabiot consideră că reprezentativa sa nu și-a respectat statutul și nici obiectivul de a încheia competiția cu o victorie.

La interviul acordat după meci, Adrien Rabiot a vorbit fără ocolișuri despre prestația echipei.

„Am intrat în această primă repriză într-un mod destul de rușinos. Am văzut comportamente ale unor jucători pe care nu le văzusem niciodată până acum.

Este dezamăgitor, pentru că era ultimul meci în care puteam încheia frumos această competiție.

Exista multă dezamăgire după înfrângerea cu Spania, dar aveam o misiune de dus până la capăt și nu puteam trata lucrurile cu superficialitate.

La pauză am discutat între noi, ne-am spus că trebuie să arătăm orgoliu, iar repriza a doua a fost mult mai bună, pentru că în prima repriză unele comportamente au fost inadmisibile”, a declarat mijlocașul francez, citat de lequipe.fr.

Dincolo de criticile adresate colegilor, Rabiot a ținut să le aducă un omagiu membrilor staffului tehnic, aflați la final de ciclu după ani de succes la conducerea naționalei Franței.

„Trebuie să-i evidențiem pe antrenor, pe Guy Stephan, Franck Raviot și Cyril Moine, care au făcut o muncă enormă și au readus această echipă în elită alături de jucători.

Ne-am fi dorit să încheiem cu o victorie, pentru ca antrenorul să aibă o despărțire mai frumoasă, dar asta nu schimbă imaginea pe care o are în ochii tuturor francezilor.

El ne-a mulțumit, însă noi suntem cei care trebuie să-i mulțumim pentru toți acești ani, pentru disciplina pe care a instaurat-o.

A reconstruit echipa Franței și a fost unul dintre principalii artizani ai succeselor. Este sfârșitul unui capitol pentru mulți oameni din jurul echipei naționale, iar aceste momente vor rămâne în memoria noastră”, a spus Rabiot.

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