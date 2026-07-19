Franța - Anglia 4-6. Kylian Mbappe (27 de ani) și Michael Olise (24 de ani) au intrat în istoria Campionatului Mondial, după performanțele reușite în finala mică.

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Cu „dubla” reușită în poarta lui Henderson, în minutele 48 și 66, Mbappe a încheiat CM 2026 cu 10 goluri în dreptul numelui său.

Mbappe și Olise, în istoria Cupei Mondiale

Grație acestei performanțe fabuloase, căpitanul Franței a devenit primul fotbalist care atinge această bornă într-o singură ediție a competiției în secolul XXI și doar al patrulea care reușește această performanță în istoria Campionatului Mondial.

Ultimul jucător care a atins această bornă a fost legendarul Gerd Muller, autor a 10 goluri la CM 1970.

10 - Kylian Mbappé is only the fourth player in history to score 10 or more goals at a single World Cup, and the first to achieve the feat in 56 years



🇭🇺 Sándor Kocsis: 11 goals (1954)

🇫🇷 Just Fontaine: 13 goals (1958)

🇩🇪 Gerd Müller: 10 goals (1970)

🇫🇷 Kylian Mbappé: 10 goals… pic.twitter.com/a4QqnrOyTW — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Totodată, Mbappe este golgheterul all-time al Campionatului Mondial în acest moment, cu 22 de goluri marcate, unul mai mult decât Lionel Messi (39 de ani), care are șansa de a egala sau chiar depăși această performanță în marea finală cu Spania.

Michael Olise a intrat și el în istoria Campionatului Mondial. Starul lui Bayern Munchen a oferit șapte pase decisive la ediția din acest an, doborând recordul deținut de marele Pele, cu șase assisturi la Mondialul din 1970.

Mai mult, cinci dintre aceste assisturi au fost transformate în goluri de Kylian Mbappe, cea mai prolifică conexiune pasator-marcator dintr-o singură ediție a CM.

7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).



Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.



Connexion. pic.twitter.com/lBimAApsL3 — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

FOTO. Anglia - Franța 6-4

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