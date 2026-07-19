Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât +14 foto
Kylian Mbappe și Michael Olise / Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 02:49
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 02:53
  • Franța - Anglia 4-6. Kylian Mbappe (27 de ani) și Michael Olise (24 de ani) au intrat în istoria Campionatului Mondial, după performanțele reușite în finala mică.
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Cu „dubla” reușită în poarta lui Henderson, în minutele 48 și 66, Mbappe a încheiat CM 2026 cu 10 goluri în dreptul numelui său.

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Mbappe și Olise, în istoria Cupei Mondiale

Grație acestei performanțe fabuloase, căpitanul Franței a devenit primul fotbalist care atinge această bornă într-o singură ediție a competiției în secolul XXI și doar al patrulea care reușește această performanță în istoria Campionatului Mondial.

Ultimul jucător care a atins această bornă a fost legendarul Gerd Muller, autor a 10 goluri la CM 1970.

Totodată, Mbappe este golgheterul all-time al Campionatului Mondial în acest moment, cu 22 de goluri marcate, unul mai mult decât Lionel Messi (39 de ani), care are șansa de a egala sau chiar depăși această performanță în marea finală cu Spania.

Michael Olise a intrat și el în istoria Campionatului Mondial. Starul lui Bayern Munchen a oferit șapte pase decisive la ediția din acest an, doborând recordul deținut de marele Pele, cu șase assisturi la Mondialul din 1970.

Mai mult, cinci dintre aceste assisturi au fost transformate în goluri de Kylian Mbappe, cea mai prolifică conexiune pasator-marcator dintr-o singură ediție a CM.

FOTO. Anglia - Franța 6-4

Franța - Anglia FOTO Imago
Franța - Anglia FOTO Imago

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