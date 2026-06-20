Dus de urgență la spital VIDEO. Fostul fotbalist de la Real Madrid a fost operat, după ce i s-a făcut rău în timpul conferinței de presă +6 foto
Foto: Imago
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Dus de urgență la spital VIDEO. Fostul fotbalist de la Real Madrid a fost operat, după ce i s-a făcut rău în timpul conferinței de presă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 14:34
  • Fernando Gago (40 de ani), fostul mijlocaș al lui Real Madrid, a fost transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale.
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În prezent antrenor al clubului Universidad de Chile, fostul fotbalist argentinian a evoluat pentru Real Madrid în perioada 2007-2012, timp în care a mai fost împrumutat la AS Roma, pentru un sezon.

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Fernando Gago, transportat de urgență la spital

Antrenorul celor de la Universidad de Chile a fost transportat de urgență la spital și a fost operat din cauza unei probleme cardiovasculare, anunță marca.com.

Fernando Gago se află, în acest moment, sub supraveghere medicală, fiindu-i monitorizată recuperarea.

Inițial, tehnicianul nu s-a prezentat la un antrenament al echipei sale. Mai apoi, i s-a făcut rău în timpul unei conferințe de presă, fiind vizibil afectat de dureri.

Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera
Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera

Galerie foto (6 imagini)

Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera Lui Fernando Gago i s-a făcut rău în timpul conferinței. Foto: captură X/@FedePostera
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Clubul a anunțat inițial că Fernando Gago a fost supus unor investigații medicale, iar ulterior s-a confirmat că acesta are nevoie de o operație.

Argentinianul nu va sta pe banca echipei sale la meciul cu Santiago Wanderers din Copa Chile.

Manuel Mayo, directorul sportiv al clubului Universidad de Chile, a dezvăluit ce discuție a avut cu Fernando Gago.

„Am intrat în camera lui și deja vorbea despre meciul de duminică (n.r. luni în România, ora 00:30) și jucători despre care discutaserăm împreună.

I-am spus că nu este momentul, că trebuie să rămână calm, să se odihnească azi (n.r. sâmbătă) și că vom vedea cum se simte mâine (n.r. duminică). Va fi foarte dornic să vorbească, așa că va trebui să gestionăm câteva lucruri, după ce va fi externat”, a spus Manuel Mayo.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare despre diagnosticul acestuia, clubul a confirmat că Gago va rămâne sub observație, iar medicii vor stabili perioada de recuperare.

Cine este Fernando Gago

Fernando Gago și-a început cariera în țara natală, la Boca Juniors. În 2007 a fost transferat de Real Madrid, acolo unde a evoluat până în 2012 și a câștigat trei trofee (2 campionate și o Cupă).

De-a lungul carierei sale a mai jucat pentru Valencia și Velez Sarsfield (Argentina), în tricoul căreia s-a și retras din activitate, în noiembrie 2020.

Un an mai târziu, Gago a devenit antrenor, prima echipă pe care a pregătit-o fiind Aldosivi. Le-a mai pregătit pe Racing Club, Chivas, Boca Juniors și Necaxa.

Din luna martie a acestui an este antrenorul echipei Universidad de Chile.

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