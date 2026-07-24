Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Marcos Llorente și Ferran Torres au sărbătorit cu un vin exclusivist (foto: Instagram)
Campionate

Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 19:30
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 19:30
  • La doar câteva zile după ce au devenit campioni mondiali cu naționala Spaniei, Ferran Torres și Marcos Llorente au ales Ibiza pentru o vacanță exclusivistă.
  • Au sărbătorit din plin și au consumat unul dintre cele mai scumpe și mai rare vinuri din lume. O sticlă de Romanee-Conti se vinde cu o sumă între 23.850 și 32.500 de euro, în funcție de recoltă.
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Potrivit publicației spaniole El Espanol, cei doi fotbaliști au ajuns pe insulă imediat după parada dedicată câștigării Cupei Mondiale și au fost fotografiați la bordul iahtului Lady KC Charter.

Ambarcațiunea are 27 de metri și o capacitate de nouă persoane. Costul unei zile de închiriere este de aproximativ 10.000–15.000 de euro, în funcție de sezon și condiții.

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Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu unul dintre cele mai rare și scumpe vinuri din lume

Conform sursei citate, Torres și Llorente au deschis o sticlă de Domaine de la Romanee-Conti 2018, unul dintre cele mai exclusiviste și mai căutate vinuri din lume.

Produs în regiunea Burgundia, din struguri Pinot Noir cultivați pe o parcelă de doar 1,8 hectare, vinul este considerat o adevărată piesă de colecție, disponibilă în cantități extrem de limitate.

Publicația citează surse din presa de specialitate, potrivit cărora o sticlă de Romanee-Conti se vinde cu o sumă între 23.850 și 32.500 de euro, în funcție de recoltă.

Astfel, valoarea unei singure sticle de Romanee-Conti poate depăși costul unei zile de închiriere a iahtului pe care cei doi fotbaliști au fost fotografiați.

Domaine de la Romanee-Conti este considerat de mulți specialiști drept cel mai prestigios vin roșu din lume.

Datorită producției extrem de limitate, fiecare recoltă este disputată de colecționari, investitori și restaurante de lux, iar unele sticle se vând la licitații pentru sume de zeci sau chiar sute de mii de euro.

S-au întâlnit cu David Beckham și Michael Jordan

În aceeași escapadă din Ibiza, Ferran Torres și Marcos Llorente au fost văzuți și la Casa Jondal, unul dintre cele mai cunoscute restaurante de pe insulă, unde au consumat alte vinuri premium de Burgundia, printre care Corton 2022 de Prince Florent de Merode și Chambolle-Musigny 2020 de Domaine Georges Roumier.

În același loc s-au întâlnit cu David Beckham, aflat în vacanță alături de soția sa, Victoria Beckham, dar și cu legenda baschetului Michael Jordan, sosit în Ibiza la bordul superiahtului său, evaluat la aproximativ 115 milioane de dolari.

Potrivit presei locale, Beckham i-a felicitat personal pe cei doi jucători pentru câștigarea Cupei Mondiale.

Seara a continuat la Lio Ibiza, unul dintre cele mai exclusiviste cluburi de pe insulă.

Lui Torres și Llorente li s-au alăturat și alți internaționali spanioli, printre care Lamine Yamal, Marc Cucurella și alți membri ai lotului campion mondial, care au petrecut după spectacolul de cabaret al localului.

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